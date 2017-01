Pesce scaduto: blitz della Guardia Costiera e dell’Ausl

Confezioni di salmone e tonno scadute da quasi un mese e pronte per essere vendute. E’ quanto stava per mettere in commercio una nota pescheria del Basso Ferrarese prima del blitz della Guardia Costiera di Porto Garibaldi e del Servizio Veterinario dell’Ausl di Ferrara.

La scoperta è avvenuta durante una delle tante verifiche espletate negli ultimi giorni presso punti al dettaglio di commercio di prodotti ittici. I militari ed il personale veterinario hanno rinvenuto, all’interno di una cella frigo di una frequentata pescheria, alcune confezioni di salmone e di tonno scadute e pronte ad essere messe in commercio (alcuni alimenti risultavano scaduti al 31 dicembre 2016).

Il responsabile dell’attività commerciale è stato raggiunto da una suanzione di circa 3200 euro ed allo stesso sono state addebitate le spese di smaltimento dei prodotti, subito fatti ritirare dal commercio per ovvi motivi di salute.

A tutela dei consumatori, infatti, anche per l’anno 2017 è stato rinnovato il protocollo operativo fra il Servizio Veterinario dell’Ausl di Ferrara e la Guardia Costiera di Porto Garibaldi, finalizzato a svolgere, su tutto il territorio della provincia di Ferrara, verifiche congiunte lungo la filiera della pesca.

Rimane quindi alto, su tutto il territorio provinciale, il livello di attenzione delle autorità competenti al controllo dell’intera filiera ittica. Le stesse autorità invitano tutti i cittadini a non acquistare e consumare prodotti ittici dei quali non sia nota la provenienza e, nel caso di consumo effettuato presso punti di ristorazione, di accertarsi circa la provenienza e la manipolazione che il prodotto ha subito, nonché a segnalare tutti quei comportamenti illeciti o sospetti di cui dovessero rendersi testimoni.