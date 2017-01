Inaugurazione delle palestre delle scuole Govoni e De Pisis di Porotto

A conclusione degli interventi di ristrutturazione eseguiti nei mesi scorsi, lunedì 30 gennaio saranno inaugurate le palestre della scuola primaria C. Govoni (via Fortezza 20, Ferrara) alle 11 e della scuola secondaria di I grado F. de Pisis di Porotto (via Ladino 19) alle 12. I lavori sono stati realizzati dal Comune di Ferrara, a cura del Servizio Edilizia, con mutui a tasso agevolato dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Interverranno agli appuntamenti inaugurali il sindaco Tiziano Tagliani, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Aldo Modonesi, l’assessora alla Pubblica Istruzione Annalisa Felletti, l’assessore allo Sport Simone Merli, i dirigenti e i tecnici dell’Amministrazione comunale coinvolti nella realizzazione degli interventi e il responsabile del Servizio Incentivi dell’Istituto per il Credito Sportivo Eduardo Gugliotta.

Le direzioni scolastiche di entrambi gli istituti hanno organizzato per l’occasione brevi cerimonie con la partecipazione di alunni, insegnanti e rappresentanti dei genitori per dare il benvenuto alle autorità e festeggiare la conclusione delle ristrutturazioni degli spazi a loro disposizione per le attività motorie e sportive. In particolare, nell’incontro delle 11 nella sede della Govoni in via Fortezza 20 verranno illustrate ai giornalisti e ai presenti gli interventi di ristrutturazione effettuati.