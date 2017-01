Casa piena di oggetti rubati, denunciato per ricettazione

Aveva la casa piena di oggetti, per la maggior parte tecnologici ma non solo, provenienti da un furto avvenuto il 16 febbraio del 2015 all’interno di un’abitazione privata di Ferrara.

Nei guai un 54enne denunciato questa mattina, venerdì 27 gennaio, per ricettazione dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Ferrara. I militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare dalla quale è emerso tutto il provento del furto: tre computer portatili, una macchina fotografica, un e-book marca Kindle, una cornice digitale, un navigatore Tom Tom, due paia di occhiali da sole ed altri oggetti.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro per la restituzione alle vittime del furto mentre il 54enne, a conclusione delle indagini, è stato denunciato in stato di libertà alla procura per ricettazione.