Un bando per l’affidamento di servizi di accoglienza di migranti

Scadrà il 3 marzo alle 12 all’Asp Centro Servizi alla Persona la nuova Procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, di Servizi di accoglienza di richiedenti protezione internazionale, compresi quelli già ospitati presso i centri della provincia di Ferrara, dall’1 aprile 2017 al 31 dicembre 2017 secondo le seguenti tipologie di struttura:

Lotto A) civili abitazioni e strutture comunitarie dedicate all’accoglienza per adulti

Lotto B) alberghi, agriturismi, residenze vacanze

Il fabbisogno posto a base d’asta è di € 14.403.812,50 (Iva esclusa) pari all’importo contrattuale per la durata di 9 mesi rinnovabile e/o prorogabile per un periodo di ulteriori 3 mesi.

Per tutte le modalità di partecipazione consultare le pagine internet all’indirizzo “www.aspfe.it” sezione “Gare e concorsi”, oppure rivolgersi all’Asp Ferrara in via Ripagrande 5 a Ferrara.