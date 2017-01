L’Europa al tempo di Brexit e Trump

di Mattia Vallieri

“Il prossimo appuntamento per il 60º anniversario dei Trattati di Roma non sia solo un momento commemorativo e formale ma la situazione giusta per il rilancio europeo”. È questo l’auspicio all’unisono del sindaco Tiziano Tagliani, del segretario ferrarese e di quello nazionale del Movimento Federale Europeo Giancarlo Calzolari e Giorgio Anselmi che si sonori ritrovati per organizzare la partecipazione dei cittadini estensi alle manifestazioni in programma il 24 ed il 25 marzo a Roma.

“Se leggessimo oggi il sentimento popolare i temi europei sono senza dubbio in crisi, non capiti e abbandonati e questo è un dato di riflessione oggettivo” introduce il primo cittadino, secondo cui “le difficoltà non nascono oggi con i muri verso i migranti o con la Brexit o con Trump, questi sono piuttosto gli effetti di scelte sbagliate che hanno portato malessere nei cittadini. Abbiamo aperto i mercati all’esterno creando una competizione finta generata da dumping economici basati su basso costo del lavoro e assenza di tutela dei diritti”.

L’analisi economica di Tagliani prosegue e si sofferma su quelli che a suo parere devono essere i prossimi passi: “Si è generata una distorsione dei mercati che ha portato milioni di posti di lavoro persi nei paesi industrializzati da cui sono nate nuove barriere e protezionismi che non sono mai stati la soluzione – attacca il sindaco -. L’Europa deve condividere obiettivi di carattere sociale al suo interno e rivolti verso l’esterno, ricostruendo, ad iniziare da scuole e associazioni culturali, un sentimento europeo perché quando si inizia con gli egoismi nazionali si creano guerre di competizione che portano danni sociali simili a quelle combattute”.

Un pensiero quello del sindaco seguito anche da Anselmi nel suo intervento: “il processo di integrazione europea è andato avanti per anni con un consenso basato su pace e prosperità – afferma il segretario Mfe -. Queste condizioni oggi non sono più sentite ma diventa importante gestire le grandi problematiche dell’Europa che sono la difesa e l’economia”.

Proprio sulla questione economica non manca una citazione a Carlo Azeglio Ciampi: “l’ex presidente della Repubblica fu molto chiaro quando affermò che con l’unione monetaria non saremmo finiti in paradiso, casomai in purgatorio, e per partecipare era fondamentale fare riforme e sistemare i conti – sostiene Anselmi -. La matematica condanna gli Stati europei e costruire barriere è pericoloso se si pensa che in pochi anni siamo passati dal 25% del Pil mondiale al 20% e che la popolazione europea sotto i 30 anni rappresenta appena il 4% di quella totale”.

Continuano le bordate al nuovo protezionismo: “nessun paese in Europa può pensare di fare una politica nazionalista e competere con colossi come Usa e Cina – chiosa il segretario -. Chiediamo invece globalizzazione dei diritti e dello stato sociale”. Perché c’è così poco Europa sociale oggi? “Manca un bilancio federale che sposti ricchezza dai paesi più ricchi a quelli più poveri – ribatte Anselmi -. L’élite ha ancora un ruolo ed una responsabilità ma senza mettere insieme politiche ed istituzioni non si recupera il consenso popolare e solo con una cosciente integrazione eviteremo che siano altri a decidere sopra di noi”.

Sul finale il programma del 60^ anniversario dei Trattati di Roma: “Partiremo venerdì 24 marzo con una proiezione ed una fiaccolata davanti alla Fontana di Trevi – racconta il rappresentante Mfe -. Il giorno successivo alla mattina organizzeremo in Piazza di Spagna un incontro tra eurodeputati vicini alle nostre posizioni con membri del governo italiano e della Commissione Europea e successivamente faremmo un corteo che si fermerà in una piazza della capitale”.