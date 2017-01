Quando l’uomo è più forte della legge

di Silvia Franzoni



“Non per noi, ma per voi”, spiega Andrea Pesaro, presidente della comunità ebraica di Ferrara, ai giovani che riempiono la sala conferenze della caserma Bevilacqua. Deve chiarire ai ragazzi, studenti delle scuole medie inferiori e superiori della città, il motivo per cui sono seduti, il 26 gennaio, nello stesso posto dove settantatré anni fa vennero rinchiusi i prigionieri ebrei maschi nell’attesa di essere portati a Fossoli, e da lì ai campi di sterminio.

“Non per il nostro passato, ma per il vostro futuro: è la presenza di voi giovani a dare senso a questa iniziativa”, continua nei saluti inaugurali che scandiscono la mattinata di celebrazione istituzionale in corso Ercole I d’Este. E a loro, agli studenti, ora che i testimoni scompaiono, è affidato il dovere della conoscenza. Da tempo alcuni ragazzi dell’Istituto Dosso Dossi sono impegnati in un complesso lavoro di ricerca storica riguardo agli accadimenti che hanno coinvolto la caserma Bevilacqua nel ’44. “Le ricerche sono difficili, ma siamo riusciti a ricostruire la storia di un nostro concittadino, Eugenio Ravenna”, raccontano, “e attraverso le sue lettere, la storia della sua deportazione”. La loro è difatti “una ricerca di radici comuni per una coscienza collettiva”, a proseguire idealmente l’impegno degli studenti che nel 2013 hanno realizzato il cippo commemorativo della caserma, presso il quale si depone una corona ogni 27 gennaio.

L’intervento del questore è però un’autentica novità nel programma delle celebrazioni. E proprio per il luogo in cui sono pronunciate, la caserma della Polizia di Stato, le parole del questore Antonio Sbordone suonano più gravi: “a noi il compito di osservare e fare osservare le leggi, ma è un assunto che non vale sempre”.

È una storia sconosciuta a molti quella degli uomini della Polizia di Stato che, disobbedendo agli ordini del regime fascista, riuscirono a salvare dalla deportazione molti cittadini italiani di origine ebraica: hanno nomi e cognomi, ma l’attenzione al loro coraggio e sacrificio “è stata tardiva, forse anche per colpa dell’imbarazzo e della vergogna di chi invece non è riuscito a dire no”, continua il Questore. Giuseppe Baratta, Emilio Cellulare e Giovanni Palatucci sono tra quegli uomini delle forze dell’ordine che hanno disatteso gli ordini; hanno manomesso registri e procurato documenti falsi ai loro concittadini ebrei, salvandoli.

“Sono uomini che hanno rispettato la legge suprema della coscienza, il più severo giudice immaginario, più grande di ogni legge umana”, spiega, “ed è questo il limite della legge, è l’uomo, fatto di carne ed ossa, dignità e libertà”. Così la legge, percepita come sempre legittima, a volte non lo è, e le disposizioni “devono essere violate per assolvere al dovere verso l’uomo”. Un dovere, quello delle forze dell’ordine, che è rivolto “a proteggere chi non sa difendersi”, ricorda in ultimo il questore citando ‘Codice d’onore’, la pellicola di Rob Reiner.