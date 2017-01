Luca Zingaretti e la Compagnia incontrano il pubblico

The Pride, che vedrà protagonista Luca Zingaretti e la sua Compagnia, sono previste due iniziative di approfondimento: la prima venerdì 27 gennaio alle ore 18 al Ridotto del Teatro Comunale dove la compagnia saluterà il pubblico in un incontro coordinato da Monica Pavani. In occasione dello spettacolo, che vedrà protagonista Luca Zingaretti e la sua Compagnia, sono previste due iniziative di approfondimento: la prima venerdì 27 gennaio alle ore 18 al Ridotto del Teatro Comunale dove la compagnia saluterà il pubblico in un incontro coordinato da Monica Pavani.

Il secondo appuntamento è per domenica 5 febbraio, alle 17 al Centro Documentazione Donna (via Terranuova 12/b) dove Marino Buzzi terrà una conferenza dal titolo “Pride vs prejudice. Orgoglio gay contro omofobia e bullismo”.

Entrambi gli incontri sono ad ingresso libero.