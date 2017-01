Migranti stipati in appartamento, il M5S chiede chiarimenti

Il caso sollevato da Estense.com dei migranti stipati in un appartamento di appena 150 metri quadri in viale Cavour è stato fatto oggetto di un’interrogazione al sindaco da parte del consigliere comunale del M5S Sergio Simeone.

Simeone nella sua interrogazione riporta le notizie pubblicate dal nostro quotidiano in merito alle condizioni igieniche precarie in cui vivono gli attuali 12 richiedenti asilo ospitati nella struttura – gestita dalla cooperativa sociale Vivere Qui – nonché le lamentele dei condomini e l’esposto presentato dall’amministratore del condominio, aggiungendo che “se una struttura si candida ad ospitare richiedenti asilo è tenuta a produrre le certificazioni comprovanti l’idoneità della struttura sotto il profilo logistico e sanitario (certificato di agibilità e abitabilità)”.

Al sindaco il consigliere del Movimento 5 Stelle chiede se sia al corrente della situazione e “se corrisponde al vero che gli occupanti dell’appartamento siano effettivamente richiedenti asilo”. Ma vuole anche sapere “quale provvedimento, di concerto con Prefettura e Questura, si intende assumere nei confronti dei responsabili di tali atti incivili, qualora comprovati, anche a tutela degli altri occupanti dello stabile fra i quali figurano studi professionali di avvocati, ditte e banche”.

Simeone chiede inoltre “i libri sociali della Cooperativa “Vivere Qui” (anche bilanci degli ultimi tre anni) dai quali si possano verificare sinergie e mutualità relative ad Ati e cooperativa Camelot, la quale dovrebbe risultare come capofila di un’Ati, soggetta a monitoraggio e controllo regionale” e “a quale titolo la coop Vivere Qui ha la disponibilità dell’appartamento in questione, e di vederne i documenti”. Infine il consigliere vorrebbe conoscere l’ammontare del compenso che la cooperativa riceve per l’ospitalità dei migranti e quale quota di compenso è invece destinato alle spese dell’alloggio, ma soprattutto “quali controlli e quali attività sono state messe in campo dall’Amministrazione (o da Asp), o dall’associazione Vivere Qui, per contrastare tale illecito comportamento, visto che la situazione si protrarrebbe da lungo tempo”.