Coldiretti Ferrara, un aiuto ai terremotati

È sempre più drammatica la situazione nelle zone dell’Italia centrale colpita a più riprese da forti scosse di terremoto e da nevicate straordinariamente intense, non solo nelle zone di montagna ma anche in quelle litoranee.

Ai danni materiali si somma una vera strage che fa salire a più di mille il conto degli animali morti, feriti e abortiti nelle aree del terremoto per l’effetto congiunto delle scosse, della neve e del gelo che hanno fatto crollare le stalle con la perdita di animali tra le macerie e provocato stress da freddo e paura con aborti ed anche il dimezzamento della produzione di latte. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti che per fermare la strage di animali ha avviato una straordinaria azione di solidarietà per salvare le tremila stalle e le aziende agricole che si trovano nelle aree colpite dal sisma dove appena il 15% delle strutture di protezione degli animali siano state completate fino ad ora e gli allevatori non sannoancora dove ricoverare mucche, maiali e pecore, costretti al freddo, con ilrischio di ammalarsi e morire, o nelle strutture pericolanti che stanno cedendo sotto il peso della neve e delle nuove scosse.

Nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica ed anche presso gli uffici di zona della nostra provincia continua la vendita della caciotta della solidarietà realizzata con il latte degli allevatori dei territori colpito dal sisma ma per aiutare learee rurali è anche attivo uno specifico conto corrente denominato “COLDIRETTI PRO-TERREMOTATI” (IBAN: IT 74 N 05704 03200 000000127000) dove indirizzare la raccolta di fondi. Inoltre Coldiretti Ferrara ha avviato già da novembre scorso una raccolta fondi tramite la vendita di biglietti di una lotteria che saranno consegnati direttamente in quei territori. I biglietti possono essere acquistati presso i nostri uffici di zona al costo di un euro a biglietto, con possibilità di vincere uno dei tanti premi messi a disposizione dalle nostre aziende. L’estrazione è prevista per il 24 febbraio, quindi è ancora possibile dare il proprio contributo.

Ma anche gli allevatori associati a Coldiretti Ferrara, così come in tutte le province italiane, stanno portando sollievo ai colleghi delle zone terremotate con l’iniziativa “dona un ballone”, che nei prossimi giorni vedrà la consegna di fieno al centro raccolta della Regione Abruzzo per poter alimentare gli animali provati da settimane di freddo ed impauriti dalle continue scosse di terremoto.

Al via anche il progetto “adotta una mucca”, che vede la disponibilità di utilizzare stalle in diverse regioni italiane dove ricoverare i capi che ad oggi non hanno più una stalla. Sono già oltre 1500 i posti stalla, tra Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Veneto e Toscana, dove potranno essere ricoverati gli animali che altrimenti rischiano di morire.