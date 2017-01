Degrado in stazione e al percorso vita, “è tempo di agire”

Cento. “Gli episodi di degrado e microcriminalità, in città e nelle frazioni, sono ormai all’ordine del giorno. In particolare, l’area della stazione e il cosiddetto ‘percorso vita’ sembrano ormai essere preda di ignoti, che urinano e sporcano in aree pubbliche, compiono piccoli furti e danneggiamenti e spaccio”. E’ la “situazione che deve finire” in cui versa Cento secondo il consigliere regionale e comunale della Lega Nord, Marco Pettazzoni.

“Le segnalazioni che arrivano da diversi angoli del territorio centese – dice Pettazzoni – ci presentano un quadro desolante. In particolare, nell’area del ‘percorso vita’, che molti cittadini hanno iniziato ad evitare, anche a causa del divieto introdotto di accesso ai cani”. Per cui, anche chi passava da lì per far fare la quotidiana “sgambata” al proprio amico a quattro zampe ha finito per evitare il percorso vita, trasformato in poco tempo in una zona “degradata, in cui si sono segnalati a più riprese episodi di danneggiamenti, furti, di degrado e spaccio, che hanno di fatto alienato la zona dalla vita della comunità”.

Per Pettazzoni “è arrivato il momento di agire, per evitare che la situazione precipiti, come ogni logica del buon senso vorrebbe”. “Chiediamo all’amministrazione di intensificare i controlli, in particolare nelle ore notturne – si legge nell’interrogazione al sindaco preentata dal consigliere leghista -. Ma tutto questo non basta: occorre utilizzare strumenti di videosorveglianza e rendere nuovamente fruibile alla collettività il ‘percorso vita’ e la zona della stazione. Perché solo così si possono prevenire episodi di degrado”.

Infine, Pettazzoni ripropone “una ricetta che la politica locale sembra aver dimenticato: si era detto di realizzare in zona stazione il nuovo comando della polizia municipale: la giunta è ancora dell’idea di concretizzare questo progetto? E’ ora di dire chiaramente cosa si intende fare”.