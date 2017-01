Omicidio di Fossanova, si attendono i risultati del Ris

La procura attende i risultati degli esami effettuati dal Ris di Parma per l’omicidio di Fossanova San Marco, in cui Roberto Tosi Savonuzzi venne ucciso dai colpi di pistola esplosi da Simone Bertocchi e la moglie Raffaella Pareschi venne ferita gravemente.

Per chiarire meglio quanto accadde nel luglio dello scorso anno, il pm Stefano Longhi si è avvalso del contributo del reparto per le indagini scientifiche dei carabinieri, che hanno il compito di analizzare quanto ritrovato sul luogo del delitto e confrontarlo con oggetti appartenenti a Bertocchi. La relazione sarebbe dovuta già essere sul tavolo della procura ma c’è stato qualche rallentamento, anche se la consegna dovrebbe arrivare in tempi stretti, dopodiché il pm sarà a un passo dalla chiusura delle indagini. È molto probabile che la difesa di Bertocchi opti per un giudizio abbreviato.

Bertocchi – che attualmente si trova in carcere – ha già confessato l’omicidio, avvenuto dopo una lite per dei lavori da svolgere a casa Savonuzzi, affermando di averlo fatto per evitare che fosse la stessa vittima a prendere la sua arma, ma la sua versione non è in linea con quanto raccontato dalla signora Pareschi, sentita dagli inquirenti dopo una lunga degenza in ospedale.

Con lui è indagato anche l’amico con il quale si recò nell’abitazione dei Savonuzzi e col quale scappò dopo l’omicidio: William Biancucci, che è a piede libero, non essendoci nei suoi confronti elementi che indichino la sua partecipazione diretta nel delitto. Su di lui la procura indaga per due ipotesi: quella di omissione di soccorso – al momento più probabile – e quella, più difficile da dimostrare, di favoreggiamento.