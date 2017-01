L’esodo dei minori stranieri non accompagnati

“Dall’Africa all’Italia per mari e deserti. Il viaggio degli adolescenti stranieri e i loro percorsi d’integrazione”. Sarà una riflessione sul viaggio dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro territorio. L’iniziativa è organizzata alla Città del Ragazzo (viale Don Calabria 13, Ferrara) sabato 28 gennaio dalle 10.15 alle 12.30. Ad aprire gli interventi sarà l’assessora comunale alle Politiche sociali Chiara Sapigni insieme al direttore della Città del Ragazzo, Giuseppe Sarti. Coordinamento degli interventi, Federico Zullo, presidente dell’associazione Agevolando.

L’evento vuole facilitare, a partire dalle sollecitazioni dirette dei ragazzi stessi, e favorire lo scambio virtuoso tra i soggetti coinvolti nella rete di accoglienza. Dopo l’intervento esperienziale di Jerreh Jaiteh, che racconterà la sua storia riportata in un volumetto da lui scritto, ci sarà una tavola rotonda sul tema “Lavorare in rete per garantire futuro”, durante la quale i relatori risponderanno ad alcune domande di stimolo preparate preventivamente dai ragazzi. Concluderà Elisa Ravaglia, coordinatrice dello Sportello del Neomaggiorenne di Ferrara.

La locandina con il programma dettagliato: viaggio-degli-adolescenti-stranieri-programma-28-gennaio-2017.pdf