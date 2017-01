Spal, via libera per la trasferta a Vicenza

Via libera per la trasferta dei tifosi biancoazzurri a Vicenza. Nel tardo pomeriggio, alle 17.30, è arrivata l’attesa decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha deciso di autorizzare l’esodo dei tanti supporter estensi per la partita in programma al Menti sabato alle 15.

La questura veneta fa sapere che saranno garantiti servizi di rinforzo delle forze dell’ordine rispetto agli standard stagionali.

I dettagli del servizio d’ordine verranno discussi venerdì.