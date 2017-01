Bondi, la terza volta di Furlani

Dopo due giorni di pensieri e valutazioni la Pallacanestro Ferrara ha tolto il velo sui nuovi condottieri che timoneranno la Bondi verso il finale di questa travagliata stagione: Adriano Furlani coach e Alessandro Pasi in qualità di ds.

Due profili noti alla Pallacanestro Ferrara, nel presentarli non manca di ricordarlo anche il presidente. “Li conoscete già – scherza un provato Fabio Bulgarelli introducendo coach e ds –. Sono soddisfatto di aver risolto rapidamente la ricerca di una nuova guida tecnica per questa squadra, con una scelta come questa che è convinta e condivisa. Non nego che per noi il cambio di guida del settore tecnico sia stata una scelta difficile e sofferta, abbiamo dovuto abbandonare totalmente un progetto che avevamo sposato, voltare totalmente pagina e ripartire da capo, in un momento tanto delicato della stagione”.

Bulgarelli coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente sia Adriano Furlani che Alessandro Pasi, “che hanno mostrato la disponibilità e la voglia di lavorare con noi. Questi due professionisti conoscono l’ambiente e anche la società e noi conosciamo loro; ciascuna delle parti è consapevole dunque dei pregi e dei difetti dell’altro. Affidiamo a loro il compito di prendere in mano la situazione”.

“Abbiamo voluto ricreare uno staff completo – precisa il vicepresidente Cocchi – per consentire a tutti di lavorare al meglio, comprendere che cosa non va e comprendere anche quali possano essere i correttivi adeguati. Ringrazio anche l’assistant coach Bonacina, che si è dimostrato disponibile e comprensivo in questi giorni, anche nell’aiutare l’inserimento di queste due nuove figure”.

Adriano Furlani torna per la terza volta alla guida della panchina della Bondi (precedentemente Mobyt); non sono stati sufficienti due esoneri dunque per tenerlo lontano dal parquet: “la verità è che mi sento colpevole anche io, – scherza il coach – se qualche anno fa non avessi vinto il campionato Fabio non si sarebbe tanto appassionato e non sarebbe andato avanti. In tutta franchezza questa realtà la sento un po’ mia, quindi non potevo dire di no”.

Ora “cominceremo a lavorare affinché questa squadra possa ritrovare un po’ il suo orgoglio. Dal punto di vista tecnico non posso dire nulla, non conosco questi giocatori, se non da ex avversari, il gruppo andrà testato con mano e vissuto, solo allora si potranno fare delle valutazioni”.

“Ci saranno sicuramente – prosegue Furlani – situazioni caratteriali e comportamentali da vivere, comprendere e gestire; dal punto di vista tecnico ciascun allenatore ha i propri mezzi per tentare di far rendere al meglio le energie dei gruppi, si tratterà di capire quali dovremmo utilizzare. Cercheremo di sviluppare le sensazioni positive che questi ragazzi hanno mostrato di saper trasmettere. Sicuramente chi mi ha preceduto ha svolto un ottimo lavoro, quindi è certo che io non partirò da zero”.

Il campionato rispetto alla sua ultima panchina si è molto alzato di livello, “quando c’ero io si era in piena riforma dei campionati (Gold, Silver, ndr.), parecchie società hanno investito cifre considerevoli e anche le qualità degli atleti in campo sono elevate”.

A fianco agli occhi di Adriano Furlani ci saranno vigili anche quelli del “nuovo” direttore sportivo Alessandro Pasi che si dichiara anch’egli contento di essere tornato tra le mura del Pala Hilton Pharma.

“Sono l’unico non di cittadinanza a quanto pare – sorride il ds felsineo -, ma ho passato un periodo molto piacevole in questa società, ho tenuto contatti con tutti e un po’ è come se non ci fossimo mai lasciati”.

“Il nostro progetto assieme ad Adriano – precisa Pasi – prevede tanto lavoro ed osservazione, dovremmo rimboccarci le maniche, il talento di questa squadra è indubbio, dovremmo lavorare e capire che cosa c’è che non va. Prima di guardare il mercato ovviamente sarà necessario valutare internamente. Rispetto all’anno scorso mi sembra che l’ambiente si sia ricompattato, per quanto le ultime prestazioni abbiano deluso molto la tifoseria, ciò che vogliamo garantire con il nostro lavoro saranno sangue sudore e lacrime”.

“Il mercato nascerà eventualmente da un confronto – aggiunge Furlani -; tra di noi e poi con la dirigenza, ma per il momento il nostro intento è di valorizzare questo gruppo”.

La chiosa è del massimo dirigente che chiede ancora una volta alla tifoseria di stare vicino alla società e alla squadra: “noi davvero ce l’abbiamo messa tutta e ce la stiamo mettendo tutta. La partita di domenica sarà un match di quelli tutti da seguire e abbiamo ancora tante gare da giocare. Oggi inizia un nuovo per noi un nuovo campionato, invito tutti a starci vicini”.