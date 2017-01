L’Atletico Vigarano sfida il Chiesanuova

Vigarano Mainarda. L’Atletico Vigarano 2016 scenderà in campo domani sera per la prima giornata del girone di ritorno affrontando, tra le mura amiche, il Chiesanuova con fischio d’inizio a partire dalle 21.15. Match molto importante e assolutamente da non sottovalutare che le vigaranesi vogliono affrontare con la giusta determinazione per cercare di portare a casa 3 punti fondamentali, proseguendo il cammino straordinario del girone d’andata. Importantissimo il ritorno in campo del capitano Valeria Balboni, che è fuori dal 5 dicembre scorso a causa di uno stiramento subito nello scontro con un’avversaria.

Beatrice Ardondi, giocatrice prevalentemente di fascia e all’occorrenza anche centrale e punta della squadra allenata da Mister Gianluca Manzali, analizza così il match di domani sera: “La partita che ci presteremo ad affrontare sarà la prima del girone di ritorno. Le nostre avversarie sono reduci da una vittoria, 4 a 1, contro il San Giovanni in Persiceto e da una sconfitta con un solo goal di scarto, 3 a 4, contro il Pegola attualmente seconda in classifica. Tutte le partite vanno trattate con la stessa cura ed attenzione, a prescindere dal fatto che si giochi con una squadra di alta o bassa classica; sono tutte temibili allo stesso modo. Scenderemo in campo con la volontà di far bene, cercando di portare a casa il risultato e, soprattutto, senza disattendere gli obiettivi prefissati dal mister e dalla società”.

In conclusione, un motto di Beatrice Ardondi che suona da incitamento: “Sarà una partita impegnativa. L’unione fa la forza e perdere non piace a nessuno”.