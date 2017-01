Outlet Delta Po, confermata per il 12 aprile l’apertura

di Marcello Celeghini

Occhiobello. Natura, arte, cultura e shopping. Sarà questa l’anima dell’outlet Delta Po Family Destination Outlet che conferma l’apertura ufficiale per il prossimo 12 aprile, dopo anni di ritardi ed intoppi. In una lunga conferenza stampa sono state presentate le nuove figure professionali inserite nell’organigramma, gli ambasciatori che porteranno il nome del brand in giro per il mondo e l’innovativo museo vivente che troverà spazio all’interno dell’area commerciale.

‘Apri-amo. Una goccia da colore ad un nuovo inizio’, questo sarà lo slogan con cui sarà condotta la campagna di comunicazione sull’apertura di Delta Po, campagna che nella prossime settimane ‘invaderà’ le città e i paesi di riferimento per annunciare un evento che si attendeva da più di un decennio. Delta Po, però, non sarà l’outlet a cui siamo abituati, sarà un luogo che, a detta dell’ad Bruno Contini, punterà la propria attrattività principalmente sulla valorizzazione del contesto ambientale, paesaggistico e artistico in cui è inserito. “Non sarà il solito outlet puramente commerciale slegato da tutto ciò che ci sta intorno, sarà un luogo da vivere, non solo un luogo in cui andare a comprare vestiti. Tale formula- spiega Contini- ci vede tra i pionieri in Europa, d’altronde diversi studi hanno confermato che questa sarà la formula di outlet più richiesta in futuro. L’impostazione che abbiamo voluto dare al nostro outlet è frutto di un grande lavoro che ha messo a confronto diverse professionalità dei nostri territori”.

Assoluta novità sarà il Museo Vivente contenuto all’interno dell’area, realizzato a cura dell’Associazione Florovivaisti Veneti, che sarà costituito con la piantumazione, nelle aiuole principali del Centro, di alcuni esemplari di piante unici per età, dimensione e rarità, realizzando così una galleria di opere d’arte viventi capaci di raccontare storie e stagioni in modo unico e coinvolgente per il visitatore. I clienti – visitatori dell’outlet potranno così approfondire la vita, lo sviluppo e la forma di queste piante, come se si entrasse in un vero museo. Tra le piante già messe a dimora c’è un melograno di oltre duecento anni e un ulivo quasi millenario e altre ne sono in arrivo.

Altra peculiarità della promozione che caratterizzerà la prossima apertura di Delta Po sono i suoi quattro ambasciatori nel mondo. Quattro figure, ottimi conoscitori delle realtà straniere in cui operano, che porteranno il nuovo concept dell’outlet polesano in giro per il mondo. I loro nomi sono: Angelo Pavone di AeP Consultants che si occuperà dell’immagine del brand in Francia, Anita Buncic a cui faranno riferimento paesi come Croazia, Slovenia, Serbia e Bosnia, Judit Csanyi che intratterrà rapporti con Austria e Ungheria e, infine, Concetta Caravello che porterà il brand all’interno dell’importante mercato cinese.