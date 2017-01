Previsioni del 26 gennaio

Ferrara

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni al mattino e sole prevalente al pomeriggio. Generale assenza di nuvolosità in serata e in nottata. Temperature comprese tra -1°C e +7°C.

Emilia

Tempo prevalentemente stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata su tutti i settori salvo innocui addensamenti lungo la costa. Tempo stabile con generale assenza di nuvolosità in serata e in nottata.

Italia

Tempo inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni settentrionali salvo un generale aumento della nuvolosità a partire dalle ore pomeridiane ad iniziare dal Nord Ovest. Possibili nevicate sono attese sulle Alpi piemontesi generalmente oltre 400-600 metri dal pomeriggio.

Al Centro nuvolosità irregolarea tratti anche compatta interesserà Lazio, Abruzzo e settori costieri delle Marche ma senza fenomeni di rilievo. Ampie schiarite con cieli sereni saranno possibili invece su Toscana settentrionale, Umbria e zone interne delle Marche.

Generale variabilità ma asciutta su gran parte delle regioni meridionali, con alternanza tra maggiori schiarite e qualche breve addensamento più compatto. Deboli o isolate piogge potranno interessare la Sicilia meridionale e i settori costieri del Molise.

Temperature in lieve calo nei valori minimi, prevalentemente stazionarie le massime.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it