Afferrato al collo e rapinato del cellulare

Ha rapinato un automobilista in sosta afferrandolo al collo e minacciandolo di morte, ma è stato in seguito rintracciato e denunciato in stato di libertà.

È accaduto nelle prime ore della mattina, poco prima delle 4, in via Nicolini in zona Gad. La vittima, un giovane italiano, ha sporto subito denuncia ai carabinieri raccontando che mentre era in sosta sulla propria auto un uomo, che ha creduto essere di origine magrebina, si è avvicinato e lo ha afferrato al collo. Nonostante le minacce di morte, la giovane vittima è riuscita a divincolarsi dalla presa e a fuggire per le vie limitrofe, mentre il malvivente si è impossessato del suo cellulare iPhone lasciato incustodito all’interno della vettura, dandosi poi a sua volta alla fuga.

Grazie alla denuncia del giovane rapinato e alla descrizione del malvivente, una volta diramate le ricerche il presunto autore del reato è stato scovato, verso le 5.30, dal personale della Polizia di Stato, che ha portato l’uomo presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara. Qui è stato compiutamente identificato: si tratta di un giovane italiano di 27 anni, denunciato in stato di libertà poiché riconosciuto, senza ombra di dubbio, come l’autore della rapina. Al momento la refurtiva non è stata ancora recuperata.