Origine Group torna a FruitLogistica. Orlandi: “Vetrina globale per le nostre eccellenze”

Dopo essere sbarcato con successo in Cina, Taiwan e Malesia con il marchio Sweeki, Origine Group si appresta a partecipare a Berlino FruitLogistica (Hall 2.2/A 06) con entusiasmo e forte di un anno e mezzo di esperienza sul campo.

“La partecipazione a FruitLogistica è per Origine Group, con i propri brand Sweeki e Pera Italia, una occasione unica per proporre su una vetrina mondiale il nostro progetto di valorizzazione della produzione italiana di kiwi e pere – dice Alessio Orlandi, general manager di Origine Group -. L’unione di 9 big player Italiani per lo sviluppo di un progetto comune ad alto tasso di efficienza e flessibilità racchiude in sé un potenziale grandissimo per dare finalmente risalto alla produzione Italiana di eccellenza. Per noi il made in Italy non è solo uno slogan ma una pratica concreta. L’alleanza commerciale tra 9 key player del settore ci consente di testare le nostre migliori produzioni sui tradizionali mercati europei e sui nuovi mercati asiatici dove la qualità del prodotto si sposa al fascino dell’italian style, sfruttando tutte le sinergie possibili e razionalizzando i costi. Gli incontri che abbiamo in programma a Berlino con distributori di varie nazionalità ci diranno se la nostra idea può essere vincente”.

Origine Group sta puntando su alcuni mercati extra-Ue strategici come Estremo Oriente e Americhe e per l’Europa al momento sulla Spagna, mentre i singoli soci si occupano dei propri clienti storici e Origine li supporta con le attività di marketing per lo sviluppo del brand. “Abbiamo valutato con interesse il mercato spagnolo per il nostro kiwi individuando due canali di sbocco: i mercati all’ingrosso e i supermercati. Chi crederà nel progetto, avrà il nostro supporto in termini di marketing con l’obiettivo di arrivare al consumatore finale comunicando la garanzia qualitativa che siamo in grado di offrire. In particolare alla Gdo siamo in grado di proporre un rapporto di reciproca fiducia e di garantire continuità di fornitura con i medesimi standard per tutta la stagione di commercializzazione”

La gran quantità di prodotto messo a disposizione dai soci di Origine – conclude Orlandi – “darà ai nostri clienti garanzie in termini di continuità di fornitura e di qualità del prodotto grazie alla possibilità di scegliere le partite migliori per i due brand Kiwi e Pera Italia. In sostanza chi crederà nel nostro progetto, pensiamo possa avere una possibilità in più”.