Touch, la carezza della memoria

di Federica Pezzoli

“Ringrazio tutti voi per essere venuti qui oggi, perché questo è il senso del nostro lavoro: ricostruire un’idea di comunità” ed “essere assieme di nuovo”. Così Piero Cavagna ha ringraziato il pubblico nelle sale del Meis-Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah in via Piangipane per l’inaugurazione di “Touch-Toccare alcune storie di cittadini ferraresi ebrei deportati”, l’evento che ha dato il via al programma delle celebrazioni del Comitato Provinciale 27 gennaio.

L’installazione, opera dello stesso Cavagna e di Giulio Malfer, entrambi fotografi di Trento, è composta da “piccoli buchi neri – ha continuato l’artista – che nascondono vite, che messe insieme narrano un popolo”. In questo caso le vite sono quelle di dieci cittadini ferraresi di origine ebraica deportati ad Auschwitz: Albertina Bassani Magrini, Silvio Finzi, Silvio Magrini, Amelia Melli, Zaira Melli, Germana Ravenna, Marcello Ravenna, Lindo Saralvo, Maria Zamorani, Renato Castelfranchi.

“Touch – spiegano gli autori del progetto – è la carezza di una mano sui visi delle vittime, è un primo passo della conoscenza, è vedere riapparire il segno di un passato terribile che ancora ci coinvolge emotivamente, ci provoca, ci interroga e ci fa sentire il peso enorme della follia di pochi che ha avuto la collaborazione di molti e la passiva, e preoccupante, complicità di troppi”. Per questo “Touch” vuole essere anche “responsabilità, anzi corresponsabilità”: lo strato di inchiostro termo-cromico nero che ricopre i volti di quelle dieci vite interrotte scompare, infatti, solo con il calore prodotto dalle dita che lo strofinano. “Non basta un tocco istantaneo come nei supporti digitali, bisogna fare fatica, strofinare con una certa energia perché ricordare veramente costa fatica e non può durare solo un attimo”, ha sottolineato ancora Cavagna: è la metafora di un impegno a ricordare, di un farsi carico della memoria di quella storia, di quel volto, di quella vita che non c’è più.

È così la memoria diventa “dinamica, attiva”, come deve essere secondo il presidente della Comunità Ebraica di Ferrara Andrea Pesaro, “una memoria mai fine a se stessa, che si attiva perché gli eventi non si ripetano”. Due di quei volti sono quelli dei suoi nonni: “ho scritto la loro storia parlando alle mie figlie e a mio nipote”, ha concluso commosso Pesaro.

La professoressa Marcella Ravenna, consulente scientifica dell’installazione, anche lei con famigliari fra queste dieci storie, ha parlato dell’installazione come di “una prima importante risposta a un’esigenza di approfondimento”: “ora abbiamo molto di più che una lista di nomi”, ha concluso la professoressa auspicando che non ci si fermi a queste dieci vite.

“Il lavoro continuerà”, ha assicurato la professoressa Anna Quarzi, direttrice dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, che insieme al Meis ha voluto l’arrivo di “Touch” qui a Ferrara. “Siamo particolarmente contenti di aprire le celebrazioni della Giornata della memoria qui a Ferrara con questo lavoro. Il filo conduttore del programma di quest’anno è far conoscere le storie di chi ha vissuto quegli eventi tragici, ma individualmente: non leggere solo un nome e in questo caso possiamo vedere e addirittura toccare un volto”. Le ha fatto eco Massimo Maisto, presente all’inaugurazione nella doppia veste di vicesindaco di Ferrara e consigliere della Fondazione Meis: “grazie a questa installazione – ha detto Maisto – l’arte riesce a trasformare i numeri in persone, vite, per far capire veramente a tutti noi, ma soprattutto ai più giovani, la tragedia della Shoah”.

La mostra “Touch” potrà essere visitata al Meis-Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoa in via Piangipane 81-83 fino al 28 febbraio, a ingresso gratuito, nei seguenti orari: martedì-giovedì 10-13 e 15-17, venerdì 10-15 e domenica 10-18.