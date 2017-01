Oltre 40 telecamere per sorvegliare gli edifici comunali

di Mattia Vallieri

Passa all’unanimità alla terza commissione consiliare l’esame del regolamento di video sorveglianza per la sicurezza degli edifici comunali con l’impegno di rivedere, come da richiesta del presidente di commissione e consigliere di Si Leonardo Fiorentini, il comma riguardante il numero e le caratteristiche delle telecamere per evitare di passare tutte le volte dal consiglio comunale in caso di eventuali modifiche.

Nello specifico le nuove telecamere installate saranno in totale 43, il costo totale dell’operazione si aggirerà tra i 50 e i 60 mila euro e riguarderà edifici di proprietà comunale come il Palazzo del Municipio e il Giardino delle Duchesse (solo in questa zona saranno 12), la sede della protezione civile e uffici tecnici in via Marconi, gli uffici della polizia municipale in viale 4 Novembre, la chiesa di San Cristoforo della Certosa, l’ex sede del comando dei vigili del fuoco in via Bologna, il chiostro e gli uffici di San Paolo, l’esterno di Palazzo dei Diamanti e gli uffici tributari di via Maverna.

“L’obiettivo dell’installazione delle 43 telecamere negli edifici pubblici è quello di salvaguardare l’incolumità delle persone e dei beni all’interno” spiega l’assessore Aldo Modonesi, addentrandosi poi successivamente sul funzionamento delle nuove apparecchiature di sorveglianza. “Questo regolamento è indispensabile per l’utilizzo delle telecamere – afferma Modonesi -. Le immagini rimarranno all’interno dei server per 24 ore lavorative salvo diverse richieste delle forze dell’ordine, ci sarà la tutela della privacy delle persone e sono già stati individuati i responsabili dei trattamenti dati per ciascuna zona”.

Ma l’installazione delle telecamere non si esaurirà qua, come anticipa proprio lo stesso assessore alla sicurezza: “Stiamo lavorando per metterne anche all’esterno della biblioteca Ariostea (nei mesi passati al centro di ripetuti atti di vandalismo ndr)”.

Nel dibattito che è seguito alla relazione dell’assessore Modonesi non sono mancate richieste come quella di Fausto Facchini (Pd) che “approva la decisione presa riguardo la nuova struttura di telecamere ma andrebbe allargato l’intervento anche alle sedi in cui si trattano dati sensibili ad esempio dove vengono fatte le carte d’identità”. La risposta dell’assessore è puntuale: “La nostra intenzione è quella di proseguire su questa strada e certamente il prossimo passo da compiere sarà quello di installare telecamere negli uffici dove vengono trattati dati sensibili”.

“Ma perché mettere delle telecamere al Giardino delle Duchesse che è sempre chiuso?” domanda ancora Giovanni Cavicchi (Lega Nord), “verrà riaperto a breve” replica Modonesi in conclusione prima di lasciare spazio al voto della commissione che approva e rimanda il regolamento al consiglio comunale.