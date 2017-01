I talenti della musica alla Sala Estense per i terremotati

di Silvia Malacarne

“Noi resistiamo così” è il nome dell’evento benefico pro terremotati che si terrà giovedì 26 gennaio alle 21 presso la Sala Estense di Ferrara. Gli organizzatori dell’iniziativa sono Luca Bretta, Mattia Ferrari e Luca Ross, i tre ragazzi fondatori di “All For Disconnected”, (un team di produzione e promozione artistica a 360° che si occupa anche dell’organizzazione di eventi) e l’associazione di promozione sociale ChiaraMilla di Marina Casciani.

A spiegare com’è nata l’idea dell’evento di musica e spettacolo è il giovane talento Thomas Cheval, finalista di The Voice 2015 e testimonial di ChiaraMilla: “l’idea è nata da quattro ragazzi che, dopo aver visto quello che è successo in Abruzzo, hanno deciso di aiutare la popolazione colpita dal sisma attraverso la propria passione, la musica. Io e i ragazzi del team All For Disconnected abbiamo deciso di devolvere l’intero ricavato della serata alle popolazioni terremotate del centro Italia, tramite il Lions Club Ferrara Host”.

Sono numerosi i talenti che si esibiranno giovedì sera sul palco della Sala Estense: Timothy Cavicchini (The Voice 2013), Tekla Bless (The Voice 2015), Thomas Cheval (finalista di The Voice 2015), Silvia Boreale (Amici 14), Luca Bretta (finalista del Festival Show) e il grande Andrea Poltronieri, in arte “Sax Machine”. Prenderanno parte all’evento anche la giovanissima Samantha e la band Kozmic Floor, capitanata da Silvia Zaniboni, chitarrista di Bobby Solo. A presentare la serata saranno il cantautore e autore Luca Ross, insieme alla bellissima Jadì Folegati.

“Abbiamo deciso di sostenere l’evento – afferma Marina Casciani dell’associazione ChiaraMilla – perché vogliamo essere vicini alle popolazioni terremotate, con la consapevolezza che quello che è successo a loro poteva capitare a noi”.

L’associazione Lions Club, da 60 anni presente sul territorio, ha iniziato a prendere contatti con i Lions delle Marche, del Lazio e dell’Umbria nell’agosto del 2016, quando c’è stata la prima scossa: “Il 15 gennaio a Mantova sono stati attivati due progetti –, spiega il presidente Orazio d’Alessio – il primo, per le Marche, coinvolge Arquata del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno) e prevede la costruzione di 12 unità abitative; mentre il secondo progetto è destinato al Lazio e all’Umbria e si occuperà di fornire strutture prefabbricate per Amatrice e Norcia, da adibire ai giovani e agli anziani, più due ambulatori medici”. Il primo progetto ha un costo di 600mila euro, mentre per il secondo sono stati stanziati 850mila euro (gran parte dei fondi sono già stati raccolti). Il presidente di Lions Club motiva la scelta delle strutture prefabbricate: “Ricostruire tutto da zero sarebbe molto difficile a causa dell’emergenza meteorologica e di quella geologica”.

Il ricavato della serata verrà versato la sera stessa sul conto corrente Lions Club International e, come per ogni progetto considerato valido, verrà raddoppiato dalla Lions Club International Foundation.

Gli organizzatori ringraziano i numerosi sponsor, i quali hanno deciso di unirsi e “resistere” insieme: Comune di Ferrara, Radio Sound, Radio 5.9 (web radio modenese nata in seguito al terremoto nell’Emilia), ChiaraMilla & La Sedia di Lulù, Lions Club Ferrara Host, Music-Alive, Ristorante Bondi da Francesco e Milena, Ristorante la Bocciofila, Macelleria il Piacere della Carne di Antonio Barbieri.