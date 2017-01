“Ferrara è un disastro: ha la spesa farmaceutica più alta in regione”

“Ferrara è un disastro, ha il massimo disservizio e il massimo costo per gli utenti che non solo subiscono disagi nel recarsi all’ospedale per prendere i farmaci, ma spendono anche di più”. E’ con queste parole che il presidente Federfarma Emilia Romagna, Domenico Dal Re, spiega la situazione della città estense dove si registra la maggior distribuzione diretta e la spesa farmaceutica più alta della regione.

Ferrara, insieme a Rimini, Modena e Reggio Emilia, è la ‘bandiera nera’ della distribuzione per conto, ovvero dell’erogazione di farmaci, acquistati dall’Asl, da parte delle farmacie convenzionate. A questo modello si predilige la distribuzione diretta in ospedale “che dovrebbe essere utilizzata come forma di risparmio – puntualizza Dal Re – e che invece, nei fatti, presenta una spesa maggiore e penalizza gli utenti”.

A causa dell’aumento della distribuzione diretta dei medicinali nelle farmacie ospedaliere, i tanti farmacisti territoriali incroceranno le braccia giovedì 26 gennaio. Lo sciopero, previsto dalle 8.30 alle 12.30, è stato indetto da Federfarma per “evitare che le farmacie si ritrovino senza farmaci, un paradosso e una presa in giro per la collettività”.

Questo sistema, infatti, “mina il ruolo stesso della farmacia nel Sistema Sanitario Nazionale – si legge nel comunicato di protesta – e costringe il cittadino (anche nelle fasce più deboli della popolazione) a ritirare i farmaci nelle farmacie ospedaliere, spesso lontane e con orari ridotti”. Qualche esempio? “Abbiamo un anziano di Ariano Ferrarese che deve andare a prendere i medicinali a Copparo mentre a Filo la cittadinanza è spaccata in due: chi abita verso il fiume, la parte sotto Ravenna, trova i farmaci in farmacia mentre l’altra parte, quella sotto Ferrara, deve andare all’ospedale di Argenta”.

Analizzando i dati delle 1258 farmacie emiliano romagnole, una ogni 3534 abitanti, il presidente del sindacato dei titolari di farmacie private arriva a una conclusione lapalissiana: “Dove la distribuzione diretta è stata sostituita dal Dpc, si riscontrano risultati positivi in termini di risparmio di costi e di qualità di servizio per i cittadini, non più costretti a spostarsi anche di 20-30 km per reperire negli ospedali dei farmaci che potrebbero trovare nella farmacia vicino a casa”.

Per risolvere questo problema, “Federfarma è disposta a ridurre la propria retribuzione sui singoli pezzi distribuiti del 30% – annuncia Del Re – a patto di una riduzione di un terzo dei pazienti presi in carico dalle Asl (30%) entro un anno”. La richiesta passa dalla Regione “che non ha rispettato l’accordo a costo zero siglato nel 2014 e che quindi deve firmare un un nuovo protocollo d’intesa per la graduale diminuzione della distribuzione diretta dei farmaci negli ospedali, a vantaggio della distribuzione per conto alle farmacie, allo scopo di fornire un miglior servizio alla cittadinanza ed incidere sul contenimento della spesa pubblica”.