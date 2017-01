Circolo dei Negozianti, come socializzare fuori da Facebook

di Cecilia Gallotta

Saranno ricchi di appuntamenti i prossimi quattro mesi allo storico Circolo dei Negozianti, che presso la prestigiosa cornice di Palazzo Roverella unisce attività ricreative, culturali e associative per i propri soci e non solo.

“Oggi sappiamo bene che la gente socializza in altro modo – puntualizza il presidente Giovanni Piepoli in riferimento ai social network – ma noi ci difendiamo bene da questi odierni fenomeni associativi, perché dalla nostra abbiamo un palazzo di una bellezza unica. Palazzo che oltretutto è di nostra proprietà”, cosa che permette al Circolo una quota associativa relativamente abbordabile per i propri membri, comprendente ristorante e bar, sala tv e sala biliardo, oltre che ad una nutrita biblioteca e agli appuntamenti “sempre in movimento”, come la degustazione conclusasi questo fine settimana ‘Bacco a Palazzo’, “che ci ha portato un bel numero di persone”.

Ma molte delle iniziative non sono solo per i soci: fra i ‘save the date’ 2017, il Festival del Cinema di Ferrara il 22 e 25 marzo, un evento esterno per il quale “abbiamo già 400 film”; nella stessa data (25 marzo) il settimo ‘Mandini Day’, un viaggio nel tempo che inizia con la furia di Orlando, in memoria del collega scomparso 6 anni fa “quando era ancora direttore sanitario”. Ancor prima, il mese di febbraio si conclude ‘a tema’ con la cena rinascimentale di sabato 25 in occasione del carnevale.

Il 29 aprile Vittorio Sgarbi presenzia al circolo presentando il libro “I musulmani e Italo Balbo” di Giancarlo Mazzucca, un modo per sfidare il passato e illuminare il presente ricordando le imprese del quadrumviro ferrarese dopo gli anni di Graziani.

La città di Amatrice sarà la dedicataria di gran parte degli eventi di maggio, fra cui la cena solidale e il concerto grosso di venerdì 19, diretto da Simone Ferrari e dal maestro Roberto Cacciapaglia, compositore dell’inno alla vita per Expo 2015.

Ma protagonista indiscusso di ogni mese è il burraco, con cui “saremo presenti anche a livello internazionale a Praga – ci ricorda la rappresentante Fitab Viviana Zanardi – e al carnevale di Venezia. La partecipazione ai tornei di burraco è il collante sociale del circolo”, grazie alla sua incredibile capacità aggregante.

Il nuovo spazio web dedicato al palazzo (www.palazzoroverella.it) permette di accedere all’intero programma gennaio-maggio 2017, “oltre alla speranza che la maggiore visibilità porti anche un incremento della base sociale di questo luogo meraviglioso”.

Le attività estive, che verranno presentate nel mese di maggio, saranno concentrate nel giardino esterno, gioiello fulcro del palazzo per cui è previsto il rifacimento del marciapiede nonché una generale manutenzione e sistemazione.