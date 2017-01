Bershka apre a Ferrara e cerca personale

E’ ufficiale: Bershka arriverà a Ferrara. La catena di abbigliamento per giovani aprirà il suo primo punto vendita in città al centro commerciale “Il Castello”. Un marchio noto e apprezzato, soprattutto tra i ragazzi, che soppianterà gli spazi lasciati vuoti da Este Sport.

L’interessamento del gruppo spagnolo Inditex, che gestisce società quali Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho e Stradivarius, era già trapelato nelle scorse settimane in vista dell’avvicendamento al centro commerciale di via Wagner che ha portato alla chiusura di Este Sport, al trasloco di Euronics in Darsena City e all’addio di altri due negozi: Motivi e Camaieu.

Ma, come si suol dire, quando si chiude una porta si apre un portone. E, quando si abbassa una serranda, si spalancano nuovi scenari per l’economia del territorio. L’inaugurazione di Bershka ha scatenato i sorrisi di fashion victim e di chi cerca lavoro. Per avviare con successo l’attività commerciale, infatti, parte la ricerca del personale. Nello specifico di addetti alla vendita, responsabili e visual merchandiser.

“In vista della prossima apertura del nostro punto vendita – si legge nell’annuncio di lavoro pubblicato su Indeed – siamo alla ricerca di persone giovani e dinamiche, appassionate di moda, che vogliano unirsi a noi ed entrare a fare parte di una delle aziende più importanti ed innovative del Fashion Retail, in continua crescita ed evoluzione”.

Gli assistenti alla vendita non si occuperanno solo di vendere ed assistere i clienti ma anche di ricezione della merce, riassortimento e riordino continuo dei prodotti sul piano e merchandising. Per svolgere questo lavoro si richiedono “flessibilità, disponibilità e propensione a lavorare in contesti dinamici, ottime doti di comunicazione e relazione, passione per la moda, professionalità, impegno e dedizione”.

Tra i valori ‘plus’ rientrano l’esperienza a contatto con il pubblico o nel settore dell’abbigliamento e accessori, conoscenza dell’inglese e/o di altre lingue e la disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica, tra le 7 e le 23 (con almeno un riposo settimanale)”. In poche ore dalla pubblicazione dell’annuncio online sono già state sforate le 200 candidature, un numero destinato a crescere per tutti i potenziali commessi che si rivedono in questa descrizione.