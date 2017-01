L’Atletico Vigarano è campione d’inverno

Vigarano Mainarda. L’avventura dell’Atletico Vigarano 2016 è iniziata da pochi mesi, ma le ragazze allenate da mister Gianluca Manzali stanno dimostrando di fare molto seriamente.

I risultati sono lampanti: le vigaranesi hanno conquistato il titolo di campione d’inverno. Il presidente Moreno Canella ci traccia un bilancio: “quando abbiamo dato vita a questa società”, le sue parole, “ero sicuro di fare un lavoro egregio, avendo al mio fianco persone che conosco da una vita e con cui, in gioventù, ho giocato a calcio: persone determinate e serie che, come me, hanno avuto il piacere e l’onore di essere seguiti da personaggi del calcio vigarenese che, oltre ad averci insegnato a giocare a calcio, ci hanno trasmesso comportamenti e valori che -nel tempo – ci sono stati utili anche nel quotidiano. Martinelli Oredeme, Gianfranco Stagni, Leo Fantini e Renato Gadda ci hanno aiutato a crescere: attraverso il loro esempio abbiamo creato questa società”.

Il pensiero del presidente Canella si sposta, ora, su un aspetto molto importante: “grazie alle nostre fenomenali ragazze, abbiamo conquistato il titolo di campione d’inverno. I numeri parlano chiaramente: 28 punti in 11 partite disputate, vincendone 9.. pareggiandone 1 e perdendone 1. La squadra ha realizzato 42 reti, subendone 17. Siamo la miglior difesa del campionato”.

Numeri molto importanti, dunque, che lasciano ben sperare: “rimaniamo con i piedi ben saldi per terra”, prosegue il presidente, “senza proclami, ma lavorando ogni settimana sempre con tanta umiltà per centrare l’obiettivo che, ad inizio stagione, ci siamo proposti. Un ringraziamento per tutto ciò che fino a questo momento abbiamo fatto va in primis a tutte le nostre ragazze, senza dimenticare tutti i dirigenti e tutti gli sponsor che ci stanno accompagnando in questo campionato”.