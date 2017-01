Orgoglio gay in ‘The Pride’ con Luca Zingaretti

La torre d’avorio, torna a Ferrara Luca Zingaretti, coprotagonista, assieme a Valeria Milillo, Maurizio Lombardi e Alex Cendron di The Pride del greco-britannico Alexi Kaye Campbell. In scena da giovedì 26 a sabato 28 gennaio alle 21 e domenica 29 gennaio alle 16, lo spettacolo è anche diretto da Luca Zingaretti, mentre le luci sono di Pasquale Mari e le scene di Andrè Benaim. Dopo il successo riscosso nel 2013 con, torna a Ferrara Luca Zingaretti, coprotagonista, assieme a Valeria Milillo, Maurizio Lombardi e Alex Cendron didel greco-britannico Alexi Kaye Campbell. In scena da giovedì 26 a sabato 28 gennaio alle 21 e domenica 29 gennaio alle 16, lo spettacolo è anche diretto da Luca Zingaretti, mentre le luci sono di Pasquale Mari e le scene di Andrè Benaim.

The Pride porta in scena due storie che si svolgono in parallelo, e affrontano il tema dell’omosessualità e delle sue implicazioni sociali nel 1958 e nel 2015.

In una sera del 1958 a Londra, Sylvia, una ex attrice, sta lavorando alle illustrazioni del libro di Oliver, uno scrittore per ragazzi. Non vede l’ora di presentarlo al marito Philip e quella sera, finalmente, usciranno a cena insieme. Nel 2015, sempre a Londra, Oliver, un giornalista gay, ha appena rotto con Philip, un fotoreporter con il quale ha avuto una storia di due anni. Sylvia, amica di entrambi, cercherà di indagare i motivi per cui Oliver sta cercando di sabotare una relazione importante come quella che ha con Philip.

Le due storie, interpretate dagli stessi attori, procedono a scene alterne. A prima vista, sembrano non avere nulla in comune, a parte i nomi dei personaggi, ma via via che ci si inoltra nelle due vicende, si scoprono echi, rimandi, problematiche che invece hanno molto in comune. The Pride esplora l’amore, la fedeltà e il perdono. Pone la grande questione della nostra identità e delle scelte che determinano il nostro io più profondo, perché tutti, prima o poi, vogliamo scoprire chi siamo veramente, cosa vogliamo e se siamo in grado di ottenerlo.

Per approfondire i temi dello spettacolo sono previste due iniziative: la prima venerdì 27 gennaio alle ore 18 al Ridotto del Teatro Comunale dove la compagnia saluterà il pubblico in un incontro coordinato da Monica Pavani. Il secondo appuntamento è per domenica 5 febbraio, alle 17 al Centro Documentazione Donna dove Marino Buzzi terrà una conferenza dal titolo “Pride vs prejudice. Orgoglio gay contro omofobia e bullismo.”