Previsioni del 24 gennaio

Ferrara

Nuvolosità irregolare al mattino, ma con tempo asciutto. Cieli parzialmente nuvolosi nel pomeriggio con alternanza di schiarite. Sereno o parzialmente nuvoloso in serata e in nottata. Temperature comprese tra +0°c e +10°C

Emilia

Condizioni di tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio sui settori orientali con cieli nuvolosi associati a piogge sparse, più asciutto sulle pianure emiliane; locali nevicate in appennino oltre i 300-700 metri. Generale esaurimento dei fenomeni in nottata.

Italia

Tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte delle regioni settentrionali , qualche nube in più potrà affacciarsi in serata al Nord Ovest ma senza particolari fenomeni di rilievo. Al Centro variabilità sparsa ovunque con addensamenti più compatti sul Lazio centro-meridionale e versante adriatico con possibilità di deboli piogge o al più pioviggini. Quota neve in Appennino superiore ai 900 metri, più asciutto su Umbria e Toscana. Persistono condizioni di maltempo al sud con precipitazioni localmente forti sui settori costieri della Lucania, nubi a tratti compatte lungo le regioni adriatiche con piogge di debole o moderata intensità, nubi e schiarite altrove con possibilità di brevi fenomeni.

Temperature in calo al Centro-Sud, valori in lieve ripresa invece al Nord

