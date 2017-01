“La giunta ha cambiato orientamento sulle guardie volontarie”

“Prendo atto di un cambiamento di orientamento da parte della giunta e della maggioranza in consiglio comunale. Ma vi ricordate i ‘ramazza team’? Vi ricordate quelli che hanno più ‘paura un agente in divisa che di uno spaccino’? Ricordate quelli delle ‘percezioni soggettive’?”

Paolo Spath, consigliere comunale uscente di Fdi-An, interviene sulla novità per la sicurezza in Gad annunciata dalla giunta e dal questore, quella delle guardie volontarie, proprio il giorno dopo l’annuncio del suo ritiro dal Consiglio comunale.

“Come gli sarà mai venuta questa idea? – chiede ironicamente Spath – Per scoprirlo basta riavvolgere il nastro, di oltre un anno e si arriverà alla soluzione. Ricordo perfettamente il dibattito in consiglio comunale e le parole dell’assessore Aldo Modonesi: ‘Fino a quando ci saremo noi alla guida della città, non ci sarà mai spazio per una proposta di questo tipo. È una scelta politica e di cultura”, a cosa si riferiva è presto detto: alle guardie volontarie. Era in corso infatti la discussione sulla mozione presentata da me a nome di Fratelli d’Italia-An che chiedeva l’istituzione delle guardie volontarie, tra le altre proposte, come tentativo di migliorare la sicurezza all’interno della nostra città. Mi fa piacere che oggi sul campo quella che era una nostra proposta trovi applicazione pratica – prosegue il portavoce di Fdi -, mi fa meno piacere la mancanza di onesta intellettuale. È una prassi infatti da parte della giunta e della maggioranza in consiglio comunale, in particolar modo dei consiglieri Pd, bocciare le proposte dell’opposizione in consiglio, per poi ripresentarle dopo qualche tempo, con accorgimenti o correzioni minime rispetto al testo originale, per poi accusare le opposizioni di non fare proposte credibili. Sottolineo come questa soluzione giunga dopo oltre un anno: in questo tempo la situazione della sicurezza cittadina e in particolare della zona Gad, è peggiorata a tal punto da rendere questa soluzione sacrosante, forse solo alla stregua di un palliativo. È come chiudere la stalla una volta che i buoi sono scappati. Le tempistiche nel contrasto alla criminalità sono basilari, e muoversi in ritardo significa vanificare l’efficacia stessa dell’iniziativa, anche quado piena di buon intenti”-

Spath poi rilancia la proposta di attivare l’operazione “strade sicure, riportando l’esercito tra le strade della città, unica soluzione realmente efficace oramai. Sono certo che fra un paio di anni, quando le elezioni saranno più vicine, questa soluzione oggi tanto vituperata dalle fila della sinistra, magari diventerà realtà, però ovviamente, e come sempre in ritardo. E come sempre a rincorrere un’emergenza, invece di anticiparla”.