Studente denunciato per spaccio

Uno studente di 18 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Ferrara per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

Il giovane ferrarese – B.M. le sue iniziali – è stato controllato nella tarda mattinata di sabato in via Bacchelli, a bordo di un’autovettura condotta da un coetaneo di Bologna ed è stato trovato in possesso di un involucro contenente 13 grammi di marijuana.

Al 18enne bolognese è stata invece contestata una sanzione amministrativa poiché trovato in possesso di 2 grammi della stessa sostanza, che aveva acquistato da B.M. per farne uso personale.