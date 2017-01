Disagi sulla linea Portomaggiore-Bologna, i sindaci: “Situazione intollerabile”

Dopo i pendolari, tocca ai sindaci di Argenta e Portomaggiore manifestare il proprio disappunto per la soppressione da parte di Tper di diverse corse ferroviarie sulla linea Portomaggiore-Bologna.

“Ci uniamo all’Associazione Pendolari nel manifestare i disagi che stanno subendo i passeggeri”, affermano in una nota i due primi cittadini, Antonio Fiorentini e Nicola Minarelli. Come riferito dai passeggeri interessati, lavoratori pendolari e studenti, i disagi si stanno manifestando su più fronti tanto da rendere il viaggio fortemente penalizzante in quanto, seppur con gli attuali limiti, è diritto pretendere da chi paga il biglietto la garanzia di condizioni del servizio a livelli accettabili di affidabilità. Ci viene infatti segnalato che, oltre al disagio dovuto alla soppressione di alcune corse, si riscontrano allungamenti dei tempi di percorrenza, dovuti al limite dei 70 km/h, elevata frequenza nei ritardi, totale assenza di comunicazione nelle stazioni per coloro che attendo i treni soppressi e addirittura mancata informazione di auto-sostituzione. Si tratta di una situazione critica e intollerabile – affermano Minarelli e Fiorentini -, non è possibile che studenti e lavoratori non vedano loro garantiti livelli minimi di servizio. Chiediamo, nel limite del possibile, agli amministratori di Tper di intervenire quanto prima per ridurre tali disagi, garantendo livelli minimi di puntualità e comunicazione”.