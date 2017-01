A tavola per la ricerca contro l’atassia

di Cecilia Gallotta

Giovedì 26 gennaio, alle 20, le sale dell’istituto alberghiero Orio Vergani tornano aperte alla beneficenza: la protagonista è Acaref (Allied Community Ataxia Research Foundation), fondazione unita per la ricerca contro la malattia neurodegenerativa nota come atassia (sorella della Sla e della sclerosi) e per il sostegno di persone con diverse disabilità.

La serata, voluta dal consigliere della fondazione Matteo Pagano, guarda lontano perché oltre alla ricerca “che ha un costo tutti i giorni”, c’è il progetto di edificare un’abitazione che possa accogliere tutti i ragazzi malati; progetto che ha i piedi per terra e precisamente sul terreno di Fossanova San Marco, acquistato dalla fondazione con la cooperativa sociale I Frutti dell’Albero, sui cui “speriamo di posare la prima pietra verso settembre”.

Ma fra le attività a cui destinare il ricavato ci sarebbe l’imbarazzo della scelta, perché Acaref, attiva dal 2012 con il presidente Giampietro Domenicali, è solita dare spazio alle attività di aiuto e sorriso ai malati come la musicoterapia. Non meno importante della recentissima assunzione della ricercatrice Francesca Salvatori, titolare del progetto di ricerca dell’Università di Ferrara, guidata dalla responsabile di sezione di Microbiologia e Patologia applicata Peggy Marconi del Dipartimento Sveb, con la quale “ce la faremo, e non si lascerà nessuna possibilità intentata”.

Che la beneficenza si faccia più volentieri a tavola è poi un fatto assodato soprattutto dal Vergani, “ormai punto di riferimento per questo tipo di occasioni”, come afferma orgogliosa la direttrice Roberta Monti. “Sono felice di constatare che la cittadinanza risponde: questa è la terza serata di beneficenza che abbiamo nel giro di pochi giorni, e abbiamo avuto il sold-out per le ultime due”.

La serata sarà arricchita dalla presenza dell’attore teatrale Andrea Poli che allieterà i presenti con sketch dialettali ‘tipicamente estensi’, ed è organizzata dallo chef Liborio Trotta: assieme a Mirco Lambertini e Marcello Bigoni realizzerà un menù a base di canapa, “elemento che si sta riscoprendo in cucina ma con una storia immemore”, che rientra nel più ampio progetto dell’istituito alberghiero “dalla terra alla tavola”, attraverso cui i ragazzi possono venire a contatto con ingredienti “normalmente difficili da trovare a scuola”.

Un’opportunità anche per i giovani studenti (del Vergani e non solo) ai quali fa un appello la collaboratrice e volontaria di Acaref Diana Salvi, che invita i “più saganati dei social” a farsi avanti per una collaborazione di volontariato presso la fondazione, “anche solo per mandare avanti il nostro sito e la pagina facebook”.