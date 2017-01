Vm motori, incontro sindacati-azienda su cassa integrazione e dieselgate

Cento. Ormai è quasi un anno di cassa integrazione alla Vm di Cento, iniziata nel marzo 2016, interrotta solo a giugno e in programma anche per il mese di febbraio. Il tutto con l’incognita dell’effetto “dieselgate” che ha colpito il gruppo Fca negli Stati Uniti, proprio per alcuni motori prodotti alla Vm.

Il capitolo diesel-gate. Uno dei temi dell’incontro di venerdì sera tra azienda e sindacati è stato quello degli effetti che il dieselgate comporterà per la Fca e la produzione in Vm. “Non hanno risposto alla mia lettera e ho fatto una specifica domanda durante l’incontro – racconta Samuele Lodi, segretario della Fiom-Cgil di Ferrara -. Ho chiesto se ci sono elementi nuovi e di sapere se sono già state analizzate le possibili ripercussioni sulla Vm che, lo sottolineo, col dieselgate non c’entra niente, dato che il problema eventualmente riguarda le centraline che non sono prodotte qui”. Le risposte non sono quelle che ci si aspettava – ad essere ottimisti – oppure sono esattamente quello che si attendeva: “Mi hanno riletto in italiano parti del comunicato stampa rilasciato dal gruppo subito dopo la notizia. Anche sulle ripercussioni mi hanno dato una risposta oggettivamente incontestabile: non ce ne saranno nell’immediato, ma questo era già chiaro, e che se ci saranno ce lo comunicheranno tempestivamente. Il problema – spiega il segretario dei metalmeccanici Cgil – non è la Vm ma la strategia del gruppo che si trincera dietro ai comunicati stampa”.

“Io – prosegue Lodi – mi auguro sinceramente che tutto finisca in nulla, ma anche se così fosse ci saranno delle ripercussioni. Per questo lunedì faremo volantinaggio davanti all’azienda e credo che sia necessario che intervenga il governo, perché non è possibile continuare così, senza sapere quale sia il piano industriale e le prospettive di Fca. C’è bisogno anche che le istituzioni territoriali facciano pressioni su quelle superiori per quanto di loro competenza”.

La cassa integrazione a febbraio. Ma ovviamente il tema principale dell’incontro azienda-sindacati è stato quello della cassa integrazione per il prossimo mese, che nel complesso riguarderà 600 lavoratori ed è di segno peggiorativo rispetto a gennaio: nella linea produttiva dei motori V6 i lavoratori staranno in servizio solo 11 giorni nel mese, mentre nel RA – quella dei motori a quattro cilindri – si lavorerà solo per 6 giorni, mentre questo mese il piano ne prevede 15. “Significa – spiega Lodi – che i lavoratori interessati non potranno maturare i ratei per le ferie e i permessi, dato che è necessario lavorare almeno la metà dei giorni del mese”.