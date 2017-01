Stefano Franchi incontra le aziende ferraresi

Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica, incontra le aziende ferraresi associate a Unindustria per illustrare i contenuti dell’Accordo 26 novembre 2016 per il rinnovamento del Ccnl, che si caratterizza per i contenuti innovativi, e approfondirne i primi aspetti applicativi.

In particolare sono previsti l’adeguamento dei minimi contrattuali all’inflazione reale e consuntivata e, a livello aziendale, una più forte correlazione fra premi e produttività; viene dato un rilievo significativo ai temi del welfare (flexible benefits, assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare) e della formazione e viene promossa la diffusione di una nuova cultura del lavoro basata sulla responsabilizzazione e condivisione degli obiettivi e dei risultati.

L’incontro si terrà lunedì 23 gennaio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la sede di Unindustria Ferrara, in via Mons. Luigi Maverna 4. La partecipazione è riservata alle aziende associate a Unindustria.