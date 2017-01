“Per non dimenticare”, progetto per le scuole in biblioteca a Ostellato

Ostellato. La Biblioteca Comunale “M.Soldati” di Ostellato organizza un programma speciale dedicato alle scuole dal titolo “Per non dimenticare”, volgendo lo sguardo alle tristi vicende storiche del passato recente, con una serie d’incontri particolarmente interessanti poiché supportati da proiezioni di filmati forniti dalla Videoteca Regionale attraverso l’Associazione Documentaristi Emilia-Romagna, e con la presenza di registi e testimoni nonché della coordinatrice Giovanna Cané.

Il progetto sarà occasione di riflessione e approfondimento dell’incredibile tragedia dei genocidi della Shoa e delle Foibe e vedrà coinvolte diverse classi della Scuola Secondaria di Primo Grado e l’Itis “Fratelli Navarra” di Ostellato, con la presenza di oltre 250 ragazzi.

Per la Giornata della Memoria si partirà venerdì 27 Gennaio con la proiezione del documentario “Souvenir Srebrenica”, dove si ritorna in Bosnia Erzegovina per ricordare la strage della popolazione musulmana di Srebrenica nel 1995, per mano del generale Ratko Mladic, che verrà introdotto dal regista Luca Rosini e dalla coordinatrice di D. E-R. Seguirà, venerdì 17 febbraio, il filmato “I ragazzi di Villa Emma” con la presenza del professor Fausto Ciuffi della Fondazione di Nonantola, che ricorda le storia di 73 ragazzi ebrei in fuga attraverso l’Europa che trovarono rifugio nella cittadina modenese nell’estate del 42: una testimonianza con immagini dal forte impatto emotivo che ha ottenuto il riconoscimento della Targa del Presidente della Repubblica.

Per il Giorno del Ricordo, il programma prevede due incontri nelle mattinate del 15 e 16 febbraio con la presenza del presidente del Comitato Provinciale di Ferrara dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Flavio Rabar, con il quale si ricorderà la storia delle Foibe con la proiezione dei documentari “Ritorno a Casa” e “Esodo. La memoria negata. L’Italia dimenticata”.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la Biblioteca “Mario Soldati” di Ostellato dalle ore 10:30 alle 12:30.

A concludere, nella mattinata del 31 Marzo sarà ospite della Biblioteca il celebre antropologo Alberto Salza, ricercatore e giornalista che da quarant’anni studia le strategie di sopravvivenza in Africa, collaborando con l’Unione Europea e le Nazioni Unite, che tratterà l’importante argomento “I flussi migratori oggi” caratterizzandolo come fenomeno tra passato e presente in un’appassionante analisi trasversale.