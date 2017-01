Cgil: “Infortuni sul lavoro sono un dato allarmante”

di Mattia Vallieri

È un campanello d’allarme forte quello che lancia la Cgil di Ferrara in una assemblea pubblica sulla situazione della sicurezza e della salute nel mondo del lavoro in provincia. A farlo suonare è il segretario Riccardo Grazzi che sottolinea come “nella serie storica calcolata la diminuzione degli infortuni sul lavoro è dovuta esclusivamente al calo dell’utilizzo di manodopera che nel nostro territorio è stato più intenso di altri soprattutto analizzando l’ampio ricorso alla cassa integrazione”.

“Il 2015 è stato uguale al 2014 per quantità di infortuni in provincia di Ferrara che sono stati circa 5000 casi con il settore agricolo in aumento – afferma Grazzi -. Anche gli incidenti mortali sono rimasti costanti nei due anni (12 morti ndr) mentre per i primi 8 mesi del 2016 le vittime sono state già 13”. Il dato è allarmante come spiega il segretario Cgil il quale ricorda che “il tema riguarda la responsabilità degli amministratori delle imprese, la reale o presunta sicurezza, la magistratura e l’applicazione delle leggi e la società civile che troppo spesso fa calare il silenzio di fronte alla morte sul lavoro”.

La denuncia della Cgil poi si sofferma sui “1675 casi di infortuni che non sono state accolte dagli istituti di previdenza e oltre al danno la beffa della denuncia delle imprese ai lavoratori. Bene invece il calo calcolato da Inail delle malattie professionali nella provincia di Ferrara”. È lo stesso Grazzi poi a puntare il dito contro il polo petrolchimico estense: “Nel biennio 2014-2015 abbiamo avuto 72 infortuni sul lavoro non denunciati nel petrolchimico, dati raccolti dai nostri delegati – accusa il sindacalista -. Questo avviene nonostante le aziende multinazionali che sono dentro si vantano con slide di avere un tasso di infortuni che si attesta a zero”.

“La notizia positiva è la decisione del prefetto di accogliere la nostra proposta di istituire presso il proprio ufficio un nuovo osservatorio provinciale per monitorare l’andamento infortunistico e il lavoro irregolare nel nostro territorio sostituendo gli enti autoreferenziali e obsoleti esistenti” dichiara ancora Grazzi sostenendo inoltre che il sindacato lavorerà per migliorare la sicurezza dei lavoratori attraverso “un corpo intermedio tra camera del lavoro e delegati Rls e Rlst, l’istituzione di una newsletter per tutelare ambiente e salute e chiedendo ad istituzioni ed enti maggiore collaborazione con i delegati. Sono convinto che il piano della Cgil sul lavoro e i 2 referendum proposti permetteranno di recuperare alcune tutele come quella sulla salute e sicurezza”.

Uno dei grandi problemi del territorio ferrarese rimane l’amianto e a ricordarlo è Romeo Zazzaroni, responsabile dello sportello gestito dalla Cgil: “Chiediamo impegno ad enti, istituzioni e privati per una creare mappatura ed una programmazione di intervento con una scadenza precisa per quello che riguarda l’amianto che danneggia la salute di lavoratori e cittadini”. L’invito del direttore del patronato Inca Ennio Santolini invece è quello di “denunciare le situazioni lavorative che portano pericoli per la sicurezza. Oggi, con queste regole del mercato del lavoro, si preferisce rimanere zitti perché altrimenti si rischia il posto e di questo dobbiamo occuparci come squadra unita sindacato, delegati e patronato”.

“Dati confermano calo degli infortuni fino al 2015 poi nell’ultimo anno a livello regionale e provinciale il trend è rimasto pressoché costante” conferma anche il direttore Inail Ferrara Davide Lumia, concludendo che “gli infortuni sul lavoro sono una piaga che paga la collettività intera. Sulla prevenzione l’istituto Inail sta facendo molto e penso ad esempio agli incentivi alle imprese che tutelano la salute dei lavoratori”.