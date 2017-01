Vicenza-Spal, trasferta a rischio per i tifosi biancazzurri

Ore di apprensione per i tifosi spallini in vista della sfida contro il Vicenza di sabato 28 gennaio. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, a causa dell’elevato profilo di rischio della partita, ha sospeso la vendita dei biglietti ai residenti della regione Emilia Romagna e, di conseguenza, la vendita online sul circuito Listicket.

Una notizia che ha lasciato basiti diversi supporters biancazzurri che avevano già acquistato i biglietti del treno o del pullman per raggiungere lo stadio Menti. Ma non è ancora tempo di perdere la speranza: l’osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l’analisi attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione. L’incontro deciso potrebbe essere quello di lunedì.

La trasferta è a rischio a causa del “comportamento violento – si legge nella determina dell’Osservatorio – tenuto da una frangia di tifosi spallini, in occasione della gara di andata Spal-Vicenza” del 4 settembre 2016”. In quell’occasione si erano registrati tafferugli tra le due tifoserie avversarie e lanci di fumogeni che ha portato all’emissione dei Daspo per i responsabili.