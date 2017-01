Palmizio (Fi): “Ora tutelare i dipendenti Carife in uscita”

Al di là degli accordi sindacali sulle uscite volontarie dei dipendenti Carife e oltre alla presentazione degli emendamenti al milleproporoghe, l’onorevole Massimo Palmizio (Forza Italia) ha presentato anche una interrogazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dello sviluppo economico affinché attivino per tutelare i dipendenti Carife in uscita.

“La provincia di Ferrara e i suoi abitanti – sostiene Palmizio – negli ultimi anni hanno già dovuto far fronte a troppe emergenze oltre alla crisi che attanaglia tutta l’Italia: in primis il terremoto. La politica ha il dovere di attivare fin da subito tutte le opzioni per reinserimento dei lavoratori Carife nel tentativo di scongiurare un’altra grave ferita nel tessuto sociale ferrarese”.

Per questo motivo Palmizio ha chiesto ai Ministri di attivarsi, con gli strumenti in loro possesso, “affinché vengano subito individuati ed attivati tutti i meccanismi e gli strumenti utili ed idonei alla creazione di percorsi formativi e di reinserimento lavorativo e riqualificazione professionale per gli ex dipendenti Carife, attraverso l’utilizzo di fondi appositi o attingendo ai Fondi Europei preposti a queste forme di sostegno”. Il parlamentare ha inoltre chiesto ai Ministri di dar seguito alle promesse di “compensazione territoriale” fatte dall’ex viceministro Enrico Morando “sia nei confronti dei risparmiatori ‘azzerati’, sia nei confronti dei dipendenti in esubero, come quella di strutturare un piano di aiuto ai territori colpiti dalla crisi delle banche sul modello di quelli predisposti per le catastrofi naturali con l’apertura di un confronto tra sindaci, presidenti delle Regioni e governo per attivare immediatamente le procedure per l’intervento straordinario”.