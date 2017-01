Basket. Fava: “Delusione con Scandiano ma gli obiettivi non cambiano”

Alla vigilia della sfida tra Baltur Cento e Co.Mark Bergamo, in programma al Pala Ahrcos per le ore 18 di domenica, il presidente Gianni Fava fa il punto della situazione.

Presidente, alla sconfitta di Scandiano ha fatto seguito la vittoria di Crema: quali sono le sue considerazioni, a riguardo?

«Dopo la delusione di Scandiano, non abbiamo certamente offerto la nostra migliore prestazione ma allenatore e giocatori ne sono consapevoli. Tuttavia abbiamo portato a casa una vittoria importante, nonostante le assenze e la prova sottotono di qualche nostro atleta , alcuno dei quali in condizioni fisiche precarie.».

Nonostante questo difficile inizio di 2017, la Baltur resta comunque in scia alle prime della classe…

«Restiamo agganciati alle prime posizioni e conseguentemente in linea con gli obiettivi, che non sono cambiati e restano ambiziosi. Ce la stiamo mettendo tutta ma ci vuole anche un po’ di fortuna: non potevamo certamente prevedere che avremmo dovuto fare a meno di Bianchi per quasi tutta la stagione e di Chiera per un mese, con inevitabili ripercussioni sulle nostre prestazioni. Non sono un grande esperto di basket, ma ricordo bene la scorsa stagione di Forlì, il cui rendimento ha raggiunto il picco più basso nel momento dell’infortunio di Vico ma quello più alto nel momento in cui l’allenatore ha avuto nuovamente a disposizione il giocatore. E noi ne sappiamo qualcosa! Nei momenti di difficoltà bisogna moltiplicare l’impegno e gli sforzi. Il gruppo è coeso e determinato, per cui sono fiducioso che presto verranno tempi migliori.».

All’orizzonte, il match con la corazzata Co.Mark Bergamo: che cosa si aspetta, da questo impegno?

«Siamo perfettamente consapevoli dell’importanza di questa gara e non avvertiamo la necessità di sbandierare ai quattro venti tutto quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Sin dall’inizio della settimana, abbiamo preso tutti i provvedimenti necessari per preparare al meglio e in tutti i suoi aspetti questa partita, e io stesso mi sto adoperando in prima persona. Come detto già in precampionato, nei momenti di difficoltà non dobbiamo farci prendere dallo sconforto o esagerare con le critiche ma dobbiamo restare uniti. Quindi, ben vengano gli stimoli da parte dei nostri tifosi, a condizione che siano sempre dati con spirito costruttivo. Restiamo fiduciosi che i risultati arriveranno. L’impegno della società in questa direzione, in tutte le sue componenti, è totale. Poi ci sono anche gli avversari che non stanno certo a guardare. A detta di tutti gli addetti ai lavori, il nostro è il girone nettamente più forte della categoria perché ci sono tante squadre attrezzate per primeggiare e siamo consapevoli che ogni settimana ci sarà una nuova battaglia da affrontare. Come già dichiarato da Giordani, è chiaro che, in caso di vittoria contro Bergamo, per noi sarebbe un passo molto importante, ma non dobbiamo mettere eccessiva pressione su atleti che ben conoscono gli obiettivi della società e che devono scendere in campo con la testa sgombra. In questo momento dobbiamo tamponare una situazione di emergenza ma netta è la volontà della società di individuare un giocatore importante, che ci permetta di colmare il gap che attualmente c’è tra noi e chi ci precede. In questa direzione ci stiamo muovendo con grande impegno e determinazione ma, per centrare l’obbiettivo, occorrono i modi e i tempi giusti.».