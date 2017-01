La “classica d’ascolto” riparte dalla rivoluzione russa

“Musica e Balletto: la ‘rivoluzione’ dei compositori russi” sarà il tema della prima “classica d’ascolto” che si terrà domenica 22 gennaio alle 15.30 alla Scuola di Musica Moderna di Ferrara in via Darsena 57.

Il ciclo di guida all’ascolto della musica classica è promosso per il quinto anno consecutivo dall’Associazione Musicisti di Ferrara in collaborazione con il Comune di Ferrara-Assessorato alle Politiche e Istituzioni Culturali, Assessorato Politiche per i Giovani ed il Teatro Comunale Claudio Abbado allo scopo di promuovere la cultura e l’educazione musicale in tutte le sue forme.

La rassegna si svilupperà in 7 appuntamenti, a partire dal primo incontro di domenica a cura di Ambra Bianchi, che si terranno nell’aula magna Stefano Tassinari.

La collaborazione con il Teatro Comunale di Ferrara prevede tariffe agevolate per i soci Amf all’interno della stagione concertistica di Ferrara Musica; da quest’anno la programmazione è stata pensata per anticipare con nozioni di carattere storico musicale gli appuntamenti che si svolgeranno presso il teatro.

La finalità di questi appuntamenti è quella di rendere evidente l’attualità di una tradizione che troppo spesso è a torto considerata d’élite o “anacronistica”, ma che di fatto costituisce le fondamenta del nostro linguaggio musicale e del nostro patrimonio culturale.

L’ingresso è libero.