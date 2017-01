Risolti i problemi al riscaldamento del San Giorgio

Sono stati definitivamente risolti i problemi dovuti al mal funzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’Ospedale S. Giorgio che, la settimana scorsa, ha causato l’abbassamento delle temperature in alcuni locali.

Il Servizio Tecnico dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, unitamente alla ditta che ha in appalto la manutenzione degli impianti, hanno installato e messo in funzione due nuove caldaie in sostituzione di quelle esistenti che avevano causato il guasto. Il personale tecnico ha effettuato tutte le verifiche e i controlli necessari per confermare il corretto funzionamento degli impianti.

E’ stata necessaria l’intera settimana per ripristinare le normali temperature. In ogni caso già da mercoledì all’interno delle degenze e degli ambulatori, le condizioni climatiche erano state riportate a livelli accettabili.