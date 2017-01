Confagricoltura Ferrara a prova di fiscalità

Ferrara per la prima volta ospiterà l’annuale convegno fiscale di Confagricoltura. L’appuntamento, organizzato dalle sedi provinciali di Confagricoltura di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini e giunto alla sua XXI edizione, si terrà lunedì 23 gennaio alle 15 a Ferrara Fiere e sarà dedicato alle novità fiscali 2017 per il settore agricolo.

“Soddisfazione per Confagricoltura Ferrara che per la prima volta ospita questo importante appuntamento per gli addetti ai lavori (imprenditori agricoli, funzionari delle associazioni imprenditoriali e studi di commercialisti), per fare il punto sulle questioni fiscali e per illustrare le novità previste dalla legge di bilancio e dai decreti collegati alla manovra” annuncia il presidente Pier Carlo Scaramagli durante la conferenza di presentazione del convegno svoltasi giovedì nell’accogliente cornice dell’agriturismo “Alla Casella”.

Alla conferenza era presente anche Carlo Alberto Roncarati, presidente Caricento, main sponsor dell’evento, che ha sottolineato come la Cassa di Risparmio di Cento “confermi il suo impegno nei confronti dell’agricoltura, un settore economico al quale ha storicamente dedicato grande attenzione”. “Da sempre siamo al fianco degli imprenditori agricoli del nostro territorio – ribadisce Roncarati – con l’obiettivo di fornire le soluzioni più adeguate ad ogni necessità. La legge di stabilità e le nuove esigenze del mercato dirigono banche ed aziende verso l’abbandono di schemi tradizionali, imponendo loro di fronteggiare nuove e complesse sfide manageriali. Grazie alla sua competenza ed esperienza nel settore, Caricento si propone come partner qualificato degli imprenditori agricoli, per sostenerli ed agevolarli nella gestione di una attività d’impresa, che ha bisogno di attenzioni particolari e soluzioni su misura che la Cassa di Risparmio di Cento è in grado di fornire”.

Concetti che verranno spiegati nel convegno di lunedì, aperto dal sindaco Tiziano Tagliani che porterà i saluti della città di Ferrara, a cui seguiranno gli interventi di Roncarati e del direttore di Caricento Ivan Damiano. Ad introdurre le “Novità fiscali 2017 per il settore agricolo” interverranno, oltre a Scaramagli, i presidenti di Confagricoltura Ravenna, Paolo Pasquali, e di Forlì-Cesena-Rimini, Claudio Canali che apriranno la sessione con una fotografia agroeconomica delle province da loro rappresentate.

Il convegno entrerà nel vivo con gli interventi di Nicola Caputo, responsabile fiscale di Confagricoltura, e di Gian Paolo Tosoni, esperto fiscalista e pubblicista de “Il Sole 24 Ore”; sarà loro il compito di illustrare le novità fiscali introdotte dalla finanziaria, analizzando le principali misure messe in campo a sostegno dell’intero sistema agricolo. Chiuderà i lavori Mario Guidi, presidente nazionale di Confagricoltura.