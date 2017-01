ProMemoria Auschwitz, gli studenti sulle orme della storia

Un nuovo modo di fare e trasmettere la memoria alle nuove generazioni. E’ il progetto “ProMemoria Auschwitz” che ha coinvolto una ventina di ragazzi provenienti dal liceo classico Ariosto e dall’Iti Copernico-Carpeggiani per approfondire alcune tematiche storiche che si ripropongono ciclicamente nel corso della storia.

Il progetto, promosso dall’associazione culturale Deina e dall’istituto di Storia Contemporanea di Ferrara nell’ambito delle iniziative didattiche sulla memoria, verrà presentato proprio in occasione del Giorno della Memoria in un incontro che si terrà giovedì 26 gennaio nell’aula magna del liceo Ariosto.

Nell’occasione verrà proiettato il video report nel quale gli studenti coinvolti parleranno dell’esperienza fatta che li ha portati fino al campo di concentramento di Auschwitz per studiare e vedere da vicino la tragedia della Shoah.

Gli approfondimenti trattati hanno seguito un percorso che, partendo dalla tragedia dell’Olocausto per arrivare alle guerre nei Balcani, ha sottolineato come sono i singoli comportamenti a definire la grandezza e la portata degli eventi storici e di come possiamo interpretare la realtà che ci circonda.

Sarà presente all’incontro anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Annalisa Felletti che verrà a dare il sostegno dell’amministrazione a questo importante percorso educativo che ha coinvolto i giovani protagonisti in tre grandi momenti: la formazione, l’esperienza del viaggio e la restituzione per non dimenticare e imparare dagli errori del passato per non ricommetterli.