Spal, Costa si presenta: “Ho voglia di imparare”

di Andrea Mainardi

La voragine lasciata sulla fascia sinistra dalla partenza di Beghetto non è cosa di poco conto considerando il numero di assist forniti nella prima parte di stagione dall’attuale giocatore del Genoa.

La prima scelta è così ricaduta su un profilo molto simile a quelli voluti in passato dal ds Vagnati: un giocatore giovane, con voglia di affermarsi, chiamato alla sua prima vera chance in carriera. A questo identikit rispondeva in tutto e per tutto Filippo Costa, classe 95’ cresciuto nel Chievo Verona con alle spalle già una stagione da titolare in Lega Pro a Pisa. Mancino naturale, Costa arriva in prestito fino a giugno con diritto di riscatto a favore della Spal ed eventuale controriscatto per gli scaligeri.

In attesa della definizione dell’affare Floccari, Davide Vagnati presenta il nuovo acquisto: “Oggi possiamo finalmente presentare Filippo, lui è stata la nostra prima ed unica scelta quando ci siamo trovati a dover sostituire Beghetto. Lui ha voglia di mettersi in mostra con noi e di eventualmente continuare anche in futuro questo rapporto. Lo seguiamo fin dalle giovanili del Chievo, è un laterale mancino bravo in entrambe le fasi di gioco. Rispetto a Beghetto, che faceva del suo sinistro l’arma principale, Costa ha una fase difensiva migliore”.

Arriva dunque con un carico di responsabilità non da poco l’esterno, che potrebbe debuttare già sabato contro il Benevento: “sono stato accolto molto bene dal gruppo – esordisce Costa – sono sicuro che mi daranno una mano quando ci saranno momenti di difficoltà”. L’ex Pisa ha potuto anche saggiare il mondo della Premier League quando, lo scorso anno, ha trascorso sei mesi in prestito la Bournemouth: “è un’esperienza che non capita tutti i giorni di poter fare, dal punto di vista calcistico non è stata positiva dato che sono stato convocato solo in due circostanze, umanamente però mi ha arricchito molto”. Il primo impatto col mondo biancoazzurro è stato positivo: “non mi aspettavo un gruppo così unito e coeso, tutti mi hanno dato una mano sin dall’inizio a partire da Arini ed Antenucci, arrivando a Bonifazi che già conoscevo. Il mio ex capitano al Chievo (Sergio Pellissier ndr) mi ha fortemente consigliato di venire qui una volta saputo della trattativa, lui si è trovato a meraviglia ed ha anche conosciuto sua moglie a Ferrara. Col Chievo è stato emozionante esordire in A contro l’Inter, la mia squadra del cuore, ora voglio migliorare partendo dal gol che ancora mi manca tra i professionisti”.