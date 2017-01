Il vento spazza la provincia, cade un albero in super

Il forte vento che da ore sta spazzando la provincia di Ferrara sta creando diversi disagi su tutto il territorio. La furia delle raffiche, che i ferraresi avranno già constatato sulla propria pelle, specialmente in bicicletta, si abbatte sugli alberi e sui pali della telefonia.

Non si contano gli interventi dei vigili del fuoco per rami caduti e pali Telecom piegati. Le operazioni di messa in sicurezza sono partite fin dalla mattina presto e non hanno accennato a placarsi nell’arco della giornata. Le squadre sono uscite per tanti piccoli interventi nell’intera provincia, dalla città estense fino al mare.

L’impresa più complessa si è verificata nel pomeriggio sulla superstrada dove, all’altezza dell’uscita per Gualdo, è caduto un grosso albero sulla strada. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta la polizia stradale per regolare il traffico, rallentato dall’ostacolo verde.

La situazione è particolarmente monitorata a Comacchio, Codigoro e Goro dove, a causa del forte vento da nord-est sul mare Adriatico, sono previste onde alte più di tre metri. L’allerta della protezione civile per possibili mareggiate ed erosione costiera sarà valida fino alla mezzanotte di mercoledì, mentre la fase di attenzione per il vento, in media attorno ai 70 km/h con raffiche fino a 90 km/h, si esaurirà verso giovedì.

Nonostante gli evidenti disagi, non si sono registrati danni alle persone.