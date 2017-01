Alberi instabili e malati, il Comune ne abbatte 55

Il cancro colorato del platano continua a mietere vittime. Il Comune abbatterà 55 alberi che presentano evidenti problemi di stabilità o sono stati affetti dall’epidemia che a inizio anno aveva già colpito 32 esemplari.

Il nuovo programma di abbattimenti di piante instabili o ammalorate nel territorio comunale, principalmente platani emersi nel corso di specifiche indagini, sarà eseguito a partire dalla prossima settimana per poi concludersi entro il 25 marzo.

Le operazioni sono state concordate dall’Ufficio Verde del Comune di Ferrara con il Servizio Fitosanitario Regionale, nell’ambito del piano di contenimento di questa particolare epidemia, previsto dal Decreto di Lotta Obbligatoria (D.M. 29 febbraio 2012). I lavori saranno effettuati dall’ente gestore del servizio di manutenzione del verde in città, Ferrara Tua srl.

Come previsto dal regolamento comunale per il verde pubblico e privato le piante abbattute saranno sostituite appena possibile da altrettanti esemplari, con l’intento di mantenere invariato il patrimonio arboreo comunale.

A tutela dell’incolumità pubblica saranno inoltre eseguite, nei prossimi giorni, ulteriori 110 valutazioni di stabilità di alberi presenti su strade e parchi cittadini, che saranno sottoposti a indagini strumentali per la verifica dello stato vegetativo e della stabilità.

Oltre agli abbattimenti, sono in programma per le prossime settimane anche interventi di potatura di piante in parchi pubblici e giardini scolastici.

Questo l’elenco degli alberi interessati dagli interventi di abbattimento:

– via Calzolai da via Conchetta a Francolino: abbattimento di 43 platani a seguito di indagini di stabilità

– Sottomura di via Bacchelli: abbattimento di un pioppo

– via Milano: abbattimento di un Acero negundo e un esemplare di Celtis australis per rami che interferiscono con cavi Enel

– via Finati: abbattimento di un Prunus cerasifera spontaneo che invade la sede stradale

– via Oppietto 10: abbattimento di un Ulmus

– via Marco Polo (Centro Maccacaro): abbattimento 2 Aceri negundo, un melo, un Ippocastano

– via Valle Boniola – Valle Mantello: abbattimento 3 piante secche (olmo, quercia e abete).