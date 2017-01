Cucchi. Anselmo: “Dopo sette anni finalmente in un’aula di corte d’assise”

“Ora faremo finalmente i conti in un’aula di corte d’assise. Sette anni di battaglie. Sette anni di sofferenze. Sette anni di umiliazioni. Ringrazio la famiglia Cucchi (Ilaria Cucchi, Giovanni Cucchi e Rita Calore) per non aver mai perso la fiducia in me e nella giustizia”.

Con queste parole l’avvocato ferrarese Fabio Anselmo commenta la notizia dell’atto di chiusura indagini con cui il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone e il pm Giovanni Musarò aprono una nuova fase giudiziaria sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 22 ottobre 2009. L’inchiesta bis contesta a tre dei carabinieri che arrestarono Cucchi nel parco degli acquedotti di Roma – Alessio Di Bernardo, Raffaele D’Alessandro e Francesco Tedesco – il reato di omicidio preterintenzionale. Mentre per il maresciallo Roberto Mandolini – che allora era il comandante della stazione dei carabinieri Appia (quella che tra il 15 e il 16 ottobre 2009 ha proceduto all’arresto) – e i carabinieri Vincenzo Nicolardi e Francesco Tedesco c’è l’accusa di calunnia. Mandolini e Tedesco sono anche accusati di falso verbale di arresto.

Secondo quanto riporta La Repubblica, i due magistrati scrivono che Cucchi “fu colpito dai tre carabinieri che lo avevano arrestato con schiaffi, pugni e calci” che provocarono “una rovinosa caduta con impatto al suolo in regione sacrale” che “unitamente alla condotta omissiva dei sanitari che avevano in cura Cucchi presso la struttura protetta dell’ospedale Sandro Pertini, ne determinavano la morte”.

Finora tutte le persone che sono finite a giudizio sono sempre state assolte sia in primo grado che in appello che, infine, in Cassazione.

Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, su Facebook ha rilasciato un commento in cui tributa il merito della nuova svolta giudiziaria proprio all’avvocato Anselmo: “I carabinieri sono accusati di omicidio, calunnia e falso. Voglio dire a tutti che bisogna resistere, resistere, resistere. Ed avere fiducia nella giustizia. Ma devo dire grazie soprattutto a questa persona”.