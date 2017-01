Confermata l’area pedonale in via Saraceno

Dopo la sperimentazione del periodo natalizio, il tratto di via Saraceno tra via Scienze e via Cammello resterà area pedonale in attesa della verifica del gradimento della misura da parte della città, per la sua eventuale trasformazione in provvedimento definitivo.

La Giunta ha infatti dato il proprio assenso, con un atto di orientamento, alla prosecuzione del provvedimento sperimentale di pedonalizzazione (con validità tutti i giorni dalle 0 alle 24) attuato a conclusione dei lavori di riqualificazione della via, nel dicembre scorso. L’iniziativa era stata adottata dall’Amministrazione comunale in risposta anche alle richieste, più volte avanzate dai commercianti della via, di incentivare il transito pedonale, in continuità con la via Mazzini.

La misura, che ha ottenuto anche l’assenso dell’Ufficio Benessere ambientale del Comune, per quanto attiene la mobilità delle persone con limitate capacità motorie, sarà sottoposta anche all’attenzione di un tavolo di confronto, in via di attivazione, con associazioni di categoria e cittadini, prima di dar corso all’adozione del provvedimento di pedonalizzazione definitivo.