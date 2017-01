Musica troppo alta, denunciato un barista

Renazzo. Musica troppo alta per la notte di Natale. La festa del 25 dicembre ha superato i decibel consentiti ed è finita con la visita dei carabinieri in un locale di Renazzo.

Nei guai un esercente di 42 anni che aveva deciso di festeggiare il Natale a tutto volume. Un veglione che non è piaciuto ai vicini che nel bel mezzo della notte non riuscivano a prender sonno in questo giorno di riposo e hanno chiamato il 112.

I militari, dopo i dovuti accertamenti, hanno denunciato ieri il titolare dell’esercizio commerciale per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone per aver infastidito i residenti del quartiere a causa dell’eccessivo volume della musica proveniente dal locale in orario notturno.