Berco, accordo raggiunto: 198 uscite volontarie

Copparo. Sindacati e Berco hanno raggiunto un accordo sugli esuberi, ieri in tarda serata, dopo settimane di trattative intense. Una contrattazione effettuata in 11 incontri che hanno permesso di ridurre gli esuberi da 365 (dichiarati inizialmente lo scorso 6 ottobre) a 198 unità, di cui 173 nello stabilimento di Copparo e 25 nello stabilimento di Castelfranco Veneto.

Le 198 uscite saranno interamente gestite con il criterio della volontarietà e saranno incentivate. L’incentivo per le uscite volontarie ammonta a 65mila euro per chi si candiderà entro il 31 maggio, a 30mila euro entro il 31 luglio e a 12mila euro entro il 31 ottobre. È stata inoltre creata una finestra per possibili prepensionamenti con incentivo di 65mila euro.

L’accordo prevede inoltre che i settori della logistica e della manutenzione carrelli e paranchi non vengano esternalizzati, ma verranno gestiti attraverso accordi di flessibilità oraria prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le esternalizzazioni interesseranno solo alcune figure della sorveglianza.

Raggiunto un accordo anche sulla cassa integrazione straordinaria, che sarà di 12 mesi con decorrenza dal 1° marzo di quest’anno.

Giovedì 19 gennaio si terranno le assemblee con i lavoratori per illustrare e approfondire i contenuti dell’accordo.